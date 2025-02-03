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«Ребенок не мог туда дойти»: новые версии трагической гибели малыша в Резекненском крае

Редакция PRESS 3 февраля, 2025 20:02

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Обстоятельства гибели годовалого Андрея, пропавшего в субботу в Резекненском крае и найденного после нескольких часов поисков, до сих пор вызывают множество вопросов. Малыша обнаружили возле железнодорожных путей примерно в 450 метрах от дома его бабушки и дедушки по прямой линии. Однако, если идти по дороге, расстояние составляло бы не менее 800 метров.

Одна из местных жительниц в беседе с журналистами LTV выразила сомнение в том, что ребенок действительно исчез из дома дедушки, поскольку к железнодорожной станции, где его нашли, ведут непроходимые для маленького ребенка заросли.

«Ребенок не мог туда дойти, там кусты, там деревья спилены, заросли, это невозможно. Они точно выпивали в двух местах, а потом сами не поняли, где оставили ребенка», — сказала она LTV.

Кроме того, по словам местных жителей, дверь в дом бабушки и дедушки была очень тяжелой, и вряд ли ребенок, которому еще не исполнилось двух лет, смог бы ее открыть самостоятельно.

Среди жителей Резекне распространяется версия, что мать Андрея, возможно, будучи в состоянии алкогольного опьянения, «потеряла» ребенка на железнодорожной станции.

Происшествие расследует Государственная полиция, чтобы установить, что именно произошло в тот роковой день. Однако если версии о том, что ребенок пропал из другого дома или с железнодорожной станции, окажутся правдой, это означает, что было упущено драгоценное время, так как поиски изначально велись около дома бабушки и дедушки.

Как сообщалось ранее, в субботу Андрей Кузнецов вместе с мамой гостил у бабушки и дедушки в Лендской волости Резекненского края. Через 10 дней ему должно было исполниться 2 года…

Его исчезновение заметил дедушка, который около 15:00 сообщил о пропаже ребенка в полицию. На тот момент Андрей, без обуви, одетый только в носочки, уже более часа находился вне дома.

Поиск был затруднен из-за сильного снегопада после полудня, который скрыл следы. Госполиция с привлечением сотрудников пожарно-спасательной службы, задействовав вертолет погранслужбы и беспилотники, проверила окрестные пруды и осмотрела обширную территорию.

Несколько сотен добровольцев были полны надежд, когда после многочасового поиска мальчика удалось найти сотруднику полиции около расположенной поблизости железнодорожной станции, примерно в километре от дома. Ребенок был без сознания. Несмотря на реанимационные мероприятия, продлившиеся 40 минут, незадолго до 23:00 мальчик умер.

 

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