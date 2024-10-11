Реализация проектов военной индустрии LMT — вопрос национальной безопасности: депутаты

После доклада представителей LMT и Национальных вооруженных сил (НВС) депутаты решили обратиться в Кабинет министров с призывом к латвийскому государству обеспечить сохранение "этого уникального потенциала для развития военных способностей".

На заседании представители LMT ознакомили депутатов с реализуемыми предприятием проектами.

Пресс-служба Сейма отмечает, что LMT в сотрудничестве с НВС разработал и протестировал решения информационных технологий и связи в военной среде, а также программы беспилотных летательных аппаратов и обеспечил уникальную испытательную среду 5G на Адажской военной базе, где проходят ежегодные эксперименты по цифровой совместимости уровня НАТО DiBax ("Digital Backbone Experimentation"). В этих экспериментах особое внимание уделяется использованию мобильных телекоммуникаций пятого поколения и спутников на низкой орбите для поддержки совместимости технологий при выполнении различных задач вооруженных сил - в воде, на земле, в воздухе, космосе и киберпространстве.

LMT получил опыт и в Украине, а также наладил партнерство с международными предприятиями оборонной промышленности, среди которых "Rheinmetal", "Patria", "Saab", "Kongsberg", "BAE Systems" и другие.

Председатель КНБ Айнар Латковскис отмечает, что мнение совладельцы LMT - шведской телекоммуникационной компании "Telia" - и предприятия о развитии и ценностях LMT диаметрально различаются.

"Недопустимо, что в то время, когда безопасность и оборона государства являются нашим общим и несомненным приоритетом, из-за незаинтересованности представителей "Telia" мы рискуем потерять проекты, которые напрямую связаны с повышением обороноспособности вооруженных сил", - цитируется в сообщении Латковскис.

В КНБ работает по одному депутату от каждой парламентской фракции: Латковскис, Дайга Миериня (СЗК), Атис Швинка ("Прогрессивные"), Янис Домбрава (Нацобъединение), Эдвард Смилтенс ("Объединенный список"), Игорь Юдин ("За стабильность") и Кристап Криштопанс (ЛПМ).

Как сообщалось, 16 июля этого года на закрытом заседании правительство наметило дальнейшие сценарии переговоров с телекоммуникационной компанией "Tet" и вторым акционером LMT - "Telia". Правительство поручило Министерству экономики провести эти переговоры.

В свое время была создана сложная схема управления "Tet" и LMT, о смене которой обоим акционерам - латвийскому государству и "Telia" - до сих пор так и не удалось договориться.

Государству в лице "Possessor" принадлежит 51% долей "Tet", а дочерней компании "Telia" - "Tilts Communications" - 49% долей "Tet". В свою очередь, в капитале LMT в целом 49% принадлежат "Telia" и ее дочерней компании "Sonera Holding", 28% - латвийскому государству через Латвийский государственный центр радио и телевидения (23%) и "Possessor" (5%), а еще 23% долей LMT принадлежат "Tet".

Это теоретически означает, что посредством "Tet" 11,73% долей LMT контролирует государство, а 11,27% - "Telia", что должно означать, что доля "Telia" в капитале LMT составляет 60,3%, а латвийского государства - 39,7%. Однако на практике фактически государство имеет решающий контроль и в LMT, так как имеет преимущество в "Tet". Такое положение дел притормозило ряд стратегических решений, требующих консенсуса.

Было предложено изменить этот порядок. А именно: LMT приобрела бы за деньги телекоммуникационный бизнес "Tet", который следует выделить в отдельную компанию (условно "Tet Telco"), обоим нынешним акционерам "Tet Telco" были бы выплачены специальные дивиденды и "Telia" продала бы государству свои 49% долей "Tet", а от "Tet" переняла бы недостающий 1% долей LMT, в результате чего обоим основным акционерам - государству и "Telia" - принадлежало бы по 50% LMT. Позже предложено провести IPO и 20% или более объема акций LMT котировать на бирже. В публичном предложении часть своих акций должны продать оба акционера. В результате сделки пришлось бы заменить и высший менеджмент компаний.

Государственные должностные лица не прокомментировали это предложение официально, но отвергли возможность того, что государство может продать свои доли.

До 15 октября Минэкономики должно подготовить доклад о результатах переговоров.