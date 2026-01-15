Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 15. Января Завтра: Felicita, Felikss
Доступность

Развёртывание «Орешника» в Белоруссии: реальная угроза Европе или блеф?

Редакция PRESS 15 января, 2026 12:01

Мир 0 комментариев

Власти в РБ активно продвигают тему ракетного комплекса "Орешник". Александр Лукашенко объявил о размещении ракеты еще 18 декабря 2025 года во время Всебелорусского народного собрания. 30 декабря Минобороны России заявило, что ракетный комплекс "Орешник" "заступил на боевое дежурство в Беларуси". К заявлению прилагалось видео: несколько машин на марше, люди в камуфляже, казармы, государственные флаги Белоруссии и России, анонимный заместитель командира воинской части Вооруженных сил России. Дислокацию военные РФ не раскрыли, пишет Deutsche Welle.

Между тем, организация бывших силовиков BelPol ставит под сомнение присутствие "Орешника" в РБ. В BelPol утверждают, что ни белорусские, ни российские власти не предоставили ни одного убедительного факта размещения "Орешника" на территории Белоруссии. "То, что было продемонстрировано (на видео Минобороны РФ. - Ред.), - несколько машин, которые не имеют прямого отношения к "Орешнику", не показана сама пусковая установка", - отмечает представитель организации Владимир Жигарь.

По его словам, дивизион Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) для обслуживания таких ракет, как "Орешник", - это десятки единиц техники, которые едут на небольшой скорости, длина колонны достигает 400-650 метров. "В Белоруссии эта техника не может быть незамеченной", - уверен собеседник.

Кроме того, нет информации о создании в РБ инфраструктуры для "Орешника" или о передислокации российских воинских подразделений. По подсчетам авторов расследования, стоимость "белорусского" дивизионного комплекта вместе со строительством пункта дислокации может обойтись в 1-2 миллиарда долларов.

"Орешник" поставили под Кричевом?

Александр Лукашенко заявлял, что "Орешник" разместят на площадках, где при СССР находились стратегические ядерные ракеты. Таких объектов в Белоруссии около 30, но рассматриваются места вблизи Смоленской области России.

Исследователи Джеффри Льюис из Института международных исследований Миддлбери и Декер Эвелет из аналитического центра CNA на основе спутниковых снимков с высокой степенью вероятности установили, что местом дислокации "Орешника" может стать бывшая авиабаза "Кричев-6" в Могилевской области. Она расположена в пяти километрах от российской границы и в 180 км от границы с Украиной.

Между тем, в BelPol не исключают, что площадка в Кричеве может быть использована не для "Орешника", а для какого-то другого объекта ВПК, потому что "Беларусь серьезно милитаризируется" и можно найти много мест, где возводится какая-то военная инфраструктура.

По словам Жигаря, сейчас под Кричевом нет "Орешника" или какого-то другого вооружения: на территории этой базы нет даже "периметра безопасности".

"Мы видели аналогичную схему с ядерным оружием"

Руководитель проекта "Ядерное вооружение России" Павел Подвиг также скептически относится к информации об "Орешнике" в Белоруссии. По его словам, Россия может не показывать пусковые установки как из соображений безопасности, так и потому что их нет в Белоруссии.

Эксперт не увидел никаких примет "Орешника" и на спутниковых снимках базы под Кричевом: "Не думаю, что там находятся какие-то пусковые установки ракет, которые, тем более, несут боевое дежурство".

К тому же, размещение вооружения в пяти километрах от границы с РФ с военной точки зрения нецелесообразно, поэтому заявление о постановке "Орешника" на боевое дежурство, по мнению эксперта, - скорее символическая мера, чтобы "поддерживать эту идею на плаву".

"Мы видели аналогичную схему с ядерным оружием: Россия позволяет Беларуси делать всевозможные заявления и даже строит хранилище, но подтверждения его развертывания с российской стороны нет, как и признаков фактической доставки оружия в Беларусь", - поясняет собеседник.

Если дело все же дойдет до развертывания "Орешника" в РБ, то, по мнению Подвига, речь может идти о шести, максим девяти пусковых установках с ракетами. "Маловероятно, что эти системы произведены в РФ в каких-то больших количествах, скорее всего, пока речь идет о единичных  экземплярах, - отмечает эксперт. - Но до реального развертывания ракет и, тем более, ядерных боеприпасов, думаю, все-таки не дойдет".

Александр Лукашенко также заинтересован "в пропагандистском подходе", в том числе, он продвигается тезис о том, что "Орешником" будут распоряжаться белорусы или, в крайнем случае, белорусы вместе с русскими. По словам политолога, если сделать допущение о том, что комплекс все же размещен в Белоруссии, скорее всего, управлять им будут россияне.

Если предположить, что "Орешник" находится на северо-востоке Белоруссии, под угрозой Украина, страны восточного фланга - Польша, страны Балтии, - и, возможно, некоторые страны за его пределами. "Но абсолютно очевидно, что над этой угрозой уже работают специалисты по безопасности с той стороны (НАТО. - Ред.)", - говорит Казак.

Он также добавляет, что в случае применения "Орешника" с территории РБ, страна или военные объекты РБ могут стать легитимными целями для ответного удара. 

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Всё по правилам: пенсионерку высадили ночью одну в незнакомом месте
Важно

Всё по правилам: пенсионерку высадили ночью одну в незнакомом месте

«Бред!» От украинцев требуют обязательного знания госязыка. Для ВНЖ?
Эксклюзив

«Бред!» От украинцев требуют обязательного знания госязыка. Для ВНЖ?

С вас 25 000 евро: СГД приготовило сюрприз для участников Airbnb и Booking
Важно

С вас 25 000 евро: СГД приготовило сюрприз для участников Airbnb и Booking

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Чударс чудит? Самоуправления требуют от Силини отменить решение министра

Важно 18:27

Важно 0 комментариев

Правление Латвийского союза самоуправлений (ЛСС) призывает премьер-министра Эвику Силиню немедленно отменить распоряжение министра умного управления и регионального развития Раймонда Чударса о приостановке территориального планирования территорий Баускского и Прейльского краев, сообщили в ЛСС.

Правление Латвийского союза самоуправлений (ЛСС) призывает премьер-министра Эвику Силиню немедленно отменить распоряжение министра умного управления и регионального развития Раймонда Чударса о приостановке территориального планирования территорий Баускского и Прейльского краев, сообщили в ЛСС.

Читать
Загрузка

«Долой всё русское радио!» Аболиньш вышел на тропу войны за госязык

Важно 18:13

Важно 0 комментариев

Глава Национального совета по электронным средствам массовой информации (NEPLP) Иварс Аболиньш предложил Сейму полностью прекратить радиовещание по-русски в течение ближайших восьми лет, пишет портал Grani.lv

Глава Национального совета по электронным средствам массовой информации (NEPLP) Иварс Аболиньш предложил Сейму полностью прекратить радиовещание по-русски в течение ближайших восьми лет, пишет портал Grani.lv

Читать

Сегодня похоронили Ульяну Семенову: движение в центре Риги было частично перекрыто. ФОТО

Выбор редакции 18:07

Выбор редакции 0 комментариев

Сегодня в Риге прошла церемония прощания с легендарной баскетболисткой Ульяной Семеновой. В связи с этим вокруг здания Рижского латышского общества на Меркеля, 13 было ограничено движение транспорта.

Сегодня в Риге прошла церемония прощания с легендарной баскетболисткой Ульяной Семеновой. В связи с этим вокруг здания Рижского латышского общества на Меркеля, 13 было ограничено движение транспорта.

Читать

Такое мы уже видели: историк объяснил причину высокой тревожности в обществе

Важно 18:02

Важно 0 комментариев

Мир сегодня стоит на пороге масштабных изменений, и эти перемены носят более глубокий и системный характер, чем раньше. Такое мнение в эфире телеканала TV24 высказал директор Латвийского национального исторического музея, доктор исторических наук Томс Кикутс.

Мир сегодня стоит на пороге масштабных изменений, и эти перемены носят более глубокий и системный характер, чем раньше. Такое мнение в эфире телеканала TV24 высказал директор Латвийского национального исторического музея, доктор исторических наук Томс Кикутс.

Читать

Восстанавливать? Жильцы с Баускас обсуждают судьбу взорванного дома

Важно 17:53

Важно 0 комментариев

Пока строительный эксперт продолжает осмотр поврежденного в результате взрыва газа здания на улице Баускас, 15, владельцы квартир по-прежнему не могут получить свои вещи, оставшиеся в здании. Уже на втором собрании жильцов дома обсудили несколько организационных и хозяйственных вопросов. Есть также мнения, что восстановление здания может быть нерентабельным, пишет LSM+.

Пока строительный эксперт продолжает осмотр поврежденного в результате взрыва газа здания на улице Баускас, 15, владельцы квартир по-прежнему не могут получить свои вещи, оставшиеся в здании. Уже на втором собрании жильцов дома обсудили несколько организационных и хозяйственных вопросов. Есть также мнения, что восстановление здания может быть нерентабельным, пишет LSM+.

Читать

«Я просто не могу поверить»: латвиец жестоко убит в Шотландии

Важно 17:48

Важно 0 комментариев

42-летний гражданин Латвии Артурс Юшкинс был смертельно зарезан возле одного из домов в Инвернессе утром 9 января. Как сообщает BBC, обвиняемые неоднократно наносили Артурсу ножевые удары в область шеи и тела.

42-летний гражданин Латвии Артурс Юшкинс был смертельно зарезан возле одного из домов в Инвернессе утром 9 января. Как сообщает BBC, обвиняемые неоднократно наносили Артурсу ножевые удары в область шеи и тела.

Читать

«Это какой-то Линдо-фетишист»: соцсети посмеялись над министром здравоохранения

Выбор редакции 17:43

Выбор редакции 0 комментариев

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери заполучил новую советницу. По имени Линда. Поскольку Линдами звали двух жен Абу Мери. в соцсетях не преминули поиронизировать по этому поводу. 

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери заполучил новую советницу. По имени Линда. Поскольку Линдами звали двух жен Абу Мери. в соцсетях не преминули поиронизировать по этому поводу. 

Читать