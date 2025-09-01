Растлил 160 детей, а родители ни сном, ни духом: подробности секс-скандалища в Латвии

Подозреваемый мужчина вел двойную жизнь. В одной он был женат, казался заботливым отцом многодетного семейства, компьютерным специалистом. В другой — преступником. В различных школах он выполнял обязанности как учителя, так и администратора компьютерных сетей.

В конце прошлого года полиция уже подозревала его в преступлениях, но еще не осознавала их масштабы. На тот момент в ходе расследования было достаточно доказательств, чтобы запретить ему работать с детьми, но не для его задержания.

В январе этого года мужчина был арестован. По мнению следователей, он в течение восьми лет совершал сексуальные преступления против детей. Серия преступлений началась в 2016 году, когда одна знакомая оставила его присматривать за своим ребенком, а он подверг ребенка сексуальному насилию.

Часть жертв, несовершеннолетних девочек, задержанный мужчина нашел в своем районе. По словам полиции, он лично обращался к девочкам на улице, со временем устанавливал с ними дружеские отношения, а затем использовал их для создания порнографического контента. Он тайно снимал обнаженные интимные части тела девочек. Большинство жертв мужчина нашел в Интернете. На онлайн-платформах мужчина тайно записывал видеоразговоры, во время которых он уговаривал детей обнажаться. Для этой цели у задержанного даже был специальный кабинет в доме. Близким он лгал, что работает удаленно и проводит частные уроки.

Пострадавшие находятся в возрасте от пяти до двенадцати лет. И именно эта возрастная группа наиболее подвержена риску стать жертвой в Интернете, как следует из слов представителя Центра защиты детей Ако Карлиса Цекуля. «Подростки, которые находятся в ранней стадии полового созревания, от восьми до 14 лет — это момент, когда наиболее интенсивно происходят гормональные и социальные изменения. Ребенок очень впечатлителен, потому что он ищет много разных ответов о себе, о обществе. И он также ищет сообщества, к которым может принадлежать, особенно в интернет-среде», — объясняет он.

В Интернете постоянно растет число сексуальных преступлений против детей. Отдельные международные данные показывают, что пятая часть детей подвергается риску стать жертвами сексуального насилия в Интернете. Интернет-среда особенно коварна. Ребенок, находясь у себя дома и виртуально общаясь с насильником, может не ощущать физической угрозы. Кроме того, интернет стирает физические границы между странами, поэтому дети могут вступать в контакт с гораздо большим количеством потенциальных насильников.

В этом деле большинство детей, которых использовал задержанный мужчина, жили за границей. В общей сложности 57 пострадавших детей были из Латвии, причем четыре преступления были совершены при непосредственном физическом контакте. Более 120 детей были из-за границы.

Однако в ходе этого расследования полицию удивило еще кое-что. Родители только от сотрудников полиции узнали, что их ребенок стал жертвой. Специалисты призывают родителей обратить внимание на два «красных флажка» в связи с онлайн-активностью детей — секретность и чрезмерное времяпрепровождение в социальных сетях.

Прокуратура предъявила мужчине обвинение в сексуальном насилии, растлении и нарушении правил обращения с материалами порнографического характера. Обвиняемый мужчина уже несколько месяцев находится в заключении и по-прежнему отказывается давать показания.