Растлил 160 детей, а родители ни сном, ни духом: подробности секс-скандалища в Латвии

Редакция PRESS 1 сентября, 2025 14:13

ЧП и криминал 0 комментариев

Дело о 36-летнем мужчине, обвиняемом в совершении преступлений сексуального характера против 160 детей, является крупнейшим раскрытым преступлением такого рода в истории латвийской полиции, сообщает программа LTV «de facto».

Подозреваемый мужчина вел двойную жизнь. В одной он был женат, казался заботливым отцом многодетного семейства, компьютерным специалистом. В другой — преступником. В различных школах он выполнял обязанности как учителя, так и администратора компьютерных сетей.

В конце прошлого года полиция уже подозревала его в преступлениях, но еще не осознавала их масштабы. На тот момент в ходе расследования было достаточно доказательств, чтобы запретить ему работать с детьми, но не для его задержания.

В январе этого года мужчина был арестован. По мнению следователей, он в течение восьми лет совершал сексуальные преступления против детей. Серия преступлений началась в 2016 году, когда одна знакомая оставила его присматривать за своим ребенком, а он подверг ребенка сексуальному насилию.

Часть жертв, несовершеннолетних девочек, задержанный мужчина нашел в своем районе. По словам полиции, он лично обращался к девочкам на улице, со временем устанавливал с ними дружеские отношения, а затем использовал их для создания порнографического контента. Он тайно снимал обнаженные интимные части тела девочек. Большинство жертв мужчина нашел в Интернете. На онлайн-платформах мужчина тайно записывал видеоразговоры, во время которых он уговаривал детей обнажаться. Для этой цели у задержанного даже был специальный кабинет в доме. Близким он лгал, что работает удаленно и проводит частные уроки.

Пострадавшие находятся в возрасте от пяти до двенадцати лет. И именно эта возрастная группа наиболее подвержена риску стать жертвой в Интернете, как следует из слов представителя Центра защиты детей Ако Карлиса Цекуля. «Подростки, которые находятся в ранней стадии полового созревания, от восьми до 14 лет — это момент, когда наиболее интенсивно происходят гормональные и социальные изменения. Ребенок очень впечатлителен, потому что он ищет много разных ответов о себе, о обществе. И он также ищет сообщества, к которым может принадлежать, особенно в интернет-среде», — объясняет он.

В Интернете постоянно растет число сексуальных преступлений против детей. Отдельные международные данные показывают, что пятая часть детей подвергается риску стать жертвами сексуального насилия в Интернете. Интернет-среда особенно коварна. Ребенок, находясь у себя дома и виртуально общаясь с насильником, может не ощущать физической угрозы. Кроме того, интернет стирает физические границы между странами, поэтому дети могут вступать в контакт с гораздо большим количеством потенциальных насильников.

В этом деле большинство детей, которых использовал задержанный мужчина, жили за границей. В общей сложности 57 пострадавших детей были из Латвии, причем четыре преступления были совершены при непосредственном физическом контакте.  Более 120 детей были из-за границы.

Однако в ходе этого расследования полицию удивило еще кое-что. Родители только от сотрудников полиции узнали, что их ребенок стал жертвой. Специалисты призывают родителей обратить внимание на два «красных флажка» в связи с онлайн-активностью детей — секретность и чрезмерное времяпрепровождение в социальных сетях.

Прокуратура предъявила мужчине обвинение в сексуальном насилии, растлении и нарушении правил обращения с материалами порнографического характера. Обвиняемый мужчина уже несколько месяцев находится в заключении и по-прежнему отказывается давать показания.

 

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

