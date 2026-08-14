Пишу резко, потому что лично знаком примерно с половиной аппарата премьер-министра, а в Объединённом списке у меня много друзей. Поэтому лучше сказать неприятное сейчас, чем после выборов удивляться, куда делись сельские избиратели.

Восторженные поездки премьер-министра на комбайнах стоимостью в полмиллиона евро крупнейших индустриальных хозяйств Латвии и называние их «Боингами» — это катастрофически неудачный PR.