Председатель правления Латвийской ассоциации садоводов Мара Рудзате сообщила, что из-за продолжительных морозов многие кусты вымерзли. В ее хозяйстве с гектара планировали собрать пять тонн ягод, однако теперь рассчитывают в лучшем случае на одну тонну.
Ситуация по регионам различается. В Видземе зима была мягче, поэтому урожай там в целом лучше. В хозяйстве Strēlnieki он сохранился примерно на уровне прошлого года, а в Staiceles krūmmellenes ожидают снижение примерно на 40%.
Еще одной проблемой производители называют нехватку рабочих. Полностью механизировать сбор голубики невозможно, поэтому хозяйствам приходится привлекать сезонных работников или предлагать покупателям собирать ягоды самостоятельно.
Цены на голубику в этом году немного выше, однако латвийским производителям приходится учитывать конкуренцию со стороны Польши, где урожай оказался хорошим.
Окончательно оценить объем нынешнего урожая в некоторых хозяйствах смогут только в конце августа, после сбора последних ягод.
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