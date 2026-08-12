Ситуация по регионам различается. В Видземе зима была мягче, поэтому урожай там в целом лучше. В хозяйстве Strēlnieki он сохранился примерно на уровне прошлого года, а в Staiceles krūmmellenes ожидают снижение примерно на 40%.

Еще одной проблемой производители называют нехватку рабочих. Полностью механизировать сбор голубики невозможно, поэтому хозяйствам приходится привлекать сезонных работников или предлагать покупателям собирать ягоды самостоятельно.