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Разведслужба Швейцарии подозревается в связи с Kaspersky

Редакция PRESS 5 июня, 2025 16:44

Наука и технологии 0 комментариев

Киберкоманда Федеральной разведслужбы Швейцарии подозревается в "незаконной передаче данных" "Лаборатории Касперского", пишет SRF Investigativ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает Deutsche Welle.

Киберкоманда Федеральной разведывательной службы Швейцарии (NDB) подозревается в "незаконной передаче данных" "Лаборатории Касперского" (Kaspersky) - она не только незаконно получала сведения, но и была втянута в сотрудничество с российской компанией и делилась с ней информацией конфиденциального характера. Это следует из расследования SRF Investigativ, размещенном на ее сайте в четверг, 5 июня. 

По данным издания, существовала угроза, что "жизни людей могут быть поставлены под угрозу". 

По данным расследователей, занимавший пост главы киберкоманды NDB фактически создал "спецслужбу внутри спецслужбы". Она создала собственную IT-инфраструктуру, разрабатывала хакерские устройства и действовала независимо от остальных подразделений NDB. Несколько членов киберкоманды также во внутреннем расследовании признались, что "использовали частные мобильные телефоны для делового общения".

Речь шла преимущественно о деятельности NDB в период с 2015 по 2020 годы.

Чтобы получить как можно больше данных для киберразведки, тогдашний глава киберкоманды и его сотрудники поддерживали контакты с различными частными компаниями. Некоторые из этих форматов сотрудничества были оформлены на контрактной основе, часть - нет.

Команда, в частности, указала девять сотрудников Kaspersky в качестве контактных лиц, один из них был описан как "лицо, пользующееся доверием". Киберкоманда также тайно использовала российскую корпорацию для передачи оплаты третьей компании-провайдеру, пишет SRF.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Как уточнила швейцарская газета Watson, независимый Орган надзора за разведкой (Aufsichtsbehörde Nachrichtendienst AB-ND) уже направлял ходатайство о возбуждении уголовного дела на адрес федеральной прокуратуры. Об этом же пишет и швейцарское онлайн-издание Swissinfo. По его данным, теперь власти должны решить, имеет ли право прокуратура вести расследование.

Подобное ходатайство - нетипично: обычно AB-ND лишь дает рекомендации NDB, отмечает Swissinfo. 

"Да, это может быть необычно. Но это правильно. Если орган надзора обнаруживает в деятельности контролируемого им ведомства возможный состав уголовного преступления, то он обязан сообщить об этом прокуратуре", - пояснил эксперт по безопасности и праву, бывший шеф полиции Базеля Маркус Молер. 

Заявлением занимается министерство юстиции и полиции Швейцарии. Минюст также может вынести этот вопрос на рассмотрение правительства, указало Swissinfo.

В марте 2022 года Федеральная комиссия по связи США (FCC) включила "Лабораторию Касперского" в список компаний, представляющих угрозу нацбезопасности страны. При этом ограничения коснулись "продуктов, решений и услуг в области информационной безопасности, прямо или косвенно поставляемых АО "Лаборатория Касперского" или любыми ее предшественниками, наследниками, материнскими и дочерними компаниями или филиалами".

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