Разведка: дипломатическое прекращение войны в Украине в ближайшее время маловероятно

«Дипломатическое прекращение войны в Украине в ближайшем будущем маловероятно. Кремль чувствует свое превосходство над демократическими государствами, поддерживающими Украину, и почти наверняка продолжит войну до тех пор, пока не получит существенных уступок», — говорится в оценке угроз национальной безопасности, опубликованной Департаментом государственной безопасности и Вторым департаментом оперативных служб.

По мнению этих ведомств, международное давление не меняет позиции России, а ее укрепляющийся союз с Ираном и Северной Кореей показывает, что Россия не будет гнушаться никакими союзниками и никакими средствами в своем противостоянии с Западом.

Такая оценка была дана разведывательным сообществом, несмотря на давление со стороны президента США Дональда Трампа с требованием провести мирные переговоры с Россией, которая начала вторжение в 2022 году, и Украиной, а также его обвинения в том, что Киев не хочет прекращения огня.

По данным спецслужб, у России есть ресурсы, чтобы продолжать войну против Украины в течение многих лет.

«Хотя конфликт требует от России огромных затрат, в ближайшей перспективе она не только сохранит способность обеспечивать аналогичный уровень финансирования войны, но и, вероятно, повысит его», — говорится в оценке угроз.

Военные расходы России в этом году составляют около 130 млрд евро или 6,3% валового внутреннего продукта, однако должностные лица не сомневаются, что реальные ассигнования на войну будут еще выше, поскольку Россия обычно выделяет дополнительные средства и из секретной части бюджета, и из других сфер государственных финансов.

По данным разведки, Россия еще не достигла предела своих финансовых возможностей, однако решение Кремля продолжить войну сделает экономику страны слабой, неконкурентоспособной и крайне уязвимой.