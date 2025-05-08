Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 13. Мая Завтра: Ira, Iraida, Irena, Irina
Доступность

Разгул преступности среди подростков: они способны на жестокие побои, изнасилования и даже убийства (1)

© LETA 8 мая, 2025 14:36

ЧП и криминал 1 комментариев

В прошлом году полиция зарегистрировала почти 700 преступлений, совершенных несовершеннолетними - на пятую часть больше, чем годом ранее. У большинства подростков путь в криминальный мир начался с опьянения, краж и грабежей, однако они способны также на жестокие побои, изнасилования и даже убийства, пишет издание Ir.

В 2023 году Государственная полиция зарегистрировала 693 преступления, которые совершили 573 несовершеннолетних, что составляет 0,2% численности всех детей в стране. Часто одни и те же подростки фигурировали сразу в нескольких делах, а 70% этих преступлений составили кражи и грабежи. В Государственной службе пробации отмечают, что малолетние преступники росли в разных условиях - кто-то воспитывался в детском доме, кто-то - в семье с одним родителем, а кого-то слишком сильно опекали.

Несколько лет назад Министерство юстиции провело реформу уголовной ответственности для несовершеннолетних, введя в качестве основного вида наказания пробационный надзор, который ранее был только дополнительной мерой. С 1 января 2022 года, когда изменения вступили в силу, применение общественных работ сократилось вдвое, а применение пробационного надзора выросло многократно.

Во время такого надзора подросток участвует в программах ресоциализации с целью коррекции его мышления и поведения. Однако, как отмечает заместитель руководителя Государственной службы пробации Илона Линде, возможности учреждения ограничены, так как на реализацию новой основной меры наказания не было выделено финансирования.

Пока разрабатывается новый закон, в котором планируется урегулировать этот вопрос, служба старается обеспечить услуги с помощью самоуправлений, но ресурсы у всех разные. Насколько эффективна такая работа?

"То, что ребенок или уже взрослый не возвращается в систему пробационной службы спустя определенное время, еще не означает, что он не совершает преступлений", - говорит Линде. До конца года служба планирует завершить изучение рецидивов и проанализировать ситуацию.

Даже если подросток продолжает нарушать закон, но делает это с менее тяжкими последствиями или без потерпевших - это уже считается хорошим сигналом, отмечает представитель пробационной службы.
 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1) 26 реакций
Комментарии (1) 26 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Нетаньяху: израильская армия войдет в Газу «со всей силой» в ближайшие несколько дней (1)

Важно 20:41

Важно 1 комментариев

Биньямин Нетаньяху заявил во вторник, что ЦАХАЛ не остановится, пока не "завершит операцию" и не разгромит ХАМАС.

Биньямин Нетаньяху заявил во вторник, что ЦАХАЛ не остановится, пока не "завершит операцию" и не разгромит ХАМАС.

Читать
Загрузка

Экономика военного времени: расходы на оборону увеличиваются до 5% от ВВП со следующего года (1)

Важно 20:36

Важно 1 комментариев

Для увеличения финансирования государственной обороны и безопасности Министерство обороны предлагает создать Фонд обороны и безопасности. На закрытом заседании во вторник правительство ознакомилось с планом по эффективному увеличению финансирования обороны и безопасности.

Для увеличения финансирования государственной обороны и безопасности Министерство обороны предлагает создать Фонд обороны и безопасности. На закрытом заседании во вторник правительство ознакомилось с планом по эффективному увеличению финансирования обороны и безопасности.

Читать

В Латвии дешевле: из-за налогов жители Эстонии будут все чаще ездить на границу за алкоголем (1)

Бизнес 20:33

Бизнес 1 комментариев

 С июля этого года ставка налога с оборота (НДС) в Эстонии увеличится на два процентных пункта, что сделает Латвию еще более выгодным направлением для покупки алкоголя по сравнению с Эстонией. Ожидается рост приграничной торговли, который уже значительно увеличился в апреле этого года. Особенно это коснется слабоалкогольных напитков, разница в цене на которые между двумя странами станет еще более заметной.

 С июля этого года ставка налога с оборота (НДС) в Эстонии увеличится на два процентных пункта, что сделает Латвию еще более выгодным направлением для покупки алкоголя по сравнению с Эстонией. Ожидается рост приграничной торговли, который уже значительно увеличился в апреле этого года. Особенно это коснется слабоалкогольных напитков, разница в цене на которые между двумя странами станет еще более заметной.

Читать

Из-за «липовой» справки депутат рискует вылететь из Сейма: суд вынес приговор (1)

Важно 20:25

Важно 1 комментариев

Рижский районный суд сегодня признал депутата Сейма, семейного врача Юриса Яковина (СЗК), а также адвокатов из Валмиеры Эдгарса Атлациса и Агнесе Кауце виновными в подделке документа, как сообщило агентство LETA со ссылкой на суд.

Рижский районный суд сегодня признал депутата Сейма, семейного врача Юриса Яковина (СЗК), а также адвокатов из Валмиеры Эдгарса Атлациса и Агнесе Кауце виновными в подделке документа, как сообщило агентство LETA со ссылкой на суд.

Читать

Водитель в шоке от штрафа на парковке у «Рими»: за что? (1)

Выбор редакции 20:17

Выбор редакции 1 комментариев

Эмоциональный пост о своём грустном опыте на парковке у магазина написал один из водителей в группе Ездуны на фейсбуке.

Эмоциональный пост о своём грустном опыте на парковке у магазина написал один из водителей в группе Ездуны на фейсбуке.

Читать

«Откройте границу с Россией и Белоруссией»: в Резекне появились провокационные листовки (1)

Важно 20:11

Важно 1 комментариев

В Резекне внимание жителей привлекли странные листовки, появившиеся в городе. На них изображён QR-код и надпись: «Откройте границу Латвии с Россией и Белоруссией».

В Резекне внимание жителей привлекли странные листовки, появившиеся в городе. На них изображён QR-код и надпись: «Откройте границу Латвии с Россией и Белоруссией».

Читать

Стремительный рост цен на продукты: глава Банка Латвии предлагает поискать «горлышко бутылки» (1)

Новости Латвии 19:49

Новости Латвии 1 комментариев

Надо искать причины стремительного роста цен на продукты питания, так как в этой группе рост цен намного превышает глобальные тенденции, заявил во вторник на заседании бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии Сейма президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.

Надо искать причины стремительного роста цен на продукты питания, так как в этой группе рост цен намного превышает глобальные тенденции, заявил во вторник на заседании бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии Сейма президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.

Читать