Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 14. Апреля Завтра: Gudrite, Strauja
Доступность

Разблокирование помощи Украине – минимальные ожидания к Венгрии: МИД Литвы (1)

© LETA 14 апреля, 2026 09:28

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис надеется, что победитель парламентских выборов в Венгрии Петер Мадьяр больше не будет блокировать предоставление Украине кредита Европейского Союза в размере 90 миллиардов евро. По словам министра, это минимальное ожидание в отношении нового венгерского правительства.

«Все ожидают от Венгрии, что она разблокирует необходимые решения — это не что-то сверх меры, это абсолютный базовый минимум. Разблокировать кредит в 90 миллиардов евро для Украины, в котором Венгрия даже не участвует», — заявил Будрис во вторник в эфире радиостанции LRT.

«Также необходимо разблокировать ранее принятые совместные решения, в которых, кстати, Венгрия тоже не участвует. Это связано, скажем так, с 6,6 млрд евро на поддержку оборонных нужд Украины — так называемым Европейским фондом мира, и целым рядом других решений», — добавил министр.

Будрис подчеркнул, что Европейскому Союзу часто не удавалось принять решения именно по причине  сопротивления Венгрии.

«Хочу отметить, что абсолютное большинство случаев, когда нам не удалось занять единую позицию в Европейском Союзе, были вызваны венгерским вето . (...) Этому злонамеренному разрушению должен быть положен конец. Я не думаю, что здесь есть какие-либо чрезмерные ожидания. Это просто то, чего от вас ожидают другие государства-члены Европейского Союза», — сказал министр.

«Когда появляется деструктивный элемент, конечно, всё выходит из-под контроля. Именно поэтому ожидания (в отношении нового венгерского правительства - BNS) были связаны с этим. Ещё предстоит увидеть, какие позиции будут занимать отдельные лица по отдельным вопросам. Как мы понимаем, система не перезагружается сразу после выборов, вероятно, потребуется некоторое время», - добавил он.

Министр заявил, что решение Брюсселя заморозить часть средств, выделенных Венгрии, для него неприемлемо, и выразил надежду, что действия нового правительства не оставят у Европейского Союза оснований для дальнейшего блокирования поддержки Венгрии.

«Это были совершенно крайние, жесткие меры, которыми Европейский Союз, вероятно, не гордится и, заглядывая в будущее, не скажет, что это лучшая практика. Для меня совершенно неприемлемо, когда приходится подкупать голоса для получения какой-либо поддержки или удерживать поддержку, чтобы разблокировать определенные решения. Это неправильно. Это показывает, что в системе есть ошибка, и она пробуксовывает», — подчеркнул Будрис.

«Я надеюсь, что все будет сделано так, как должно быть, и что с венгерской стороны будут сделаны определенные выводы относительно состояния демократии и того, на что обратили внимание как Европейская Комиссия, так и государства-члены в отдельных случаях. И у Европейского Союза не будет оснований блокировать определенную помощь», — добавил он.

Министр уверен, что общение министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто и премьер-министра Виктора Орбана с Кремлем будет тщательно расследовано.

«Факты о коллаборационизме с враждебной стороной преданы гласности, я убежден, что они будут расследованы. (...) Я имею в виду звонки министра иностранных дел и премьер-министра Венгрии в Москву, а также разговоры и то, что обсуждалось. Так продолжаться не может. Это ответственность государства. На этот вопрос будет дан ответ, и это предел, неприемлемый для любого», — заявил Будрис.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

«Русский — язык убийц и оккупантов!» — «Русский не принадлежит Путину!» Спор о вечном
Важно

«Русский — язык убийц и оккупантов!» — «Русский не принадлежит Путину!» Спор о вечном (8)

Ветер оторвал балкон с имантской многоэтажки: и кто оплатит ремонт?
Важно

Ветер оторвал балкон с имантской многоэтажки: и кто оплатит ремонт?

Путин обвинил страны Балтии в причастности к атакам на Россию
Важно

Путин обвинил страны Балтии в причастности к атакам на Россию

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Срочная новость. Зеленский едет в Берлин. Запланированы консультации между немецким и украинским правительствами (1)

Мир 11:20

Ранее анонсировав старт переговоров о создании совместной системы ПВО Европы и Украины, Владимир Зеленский направился в Берлин на встречу с канцлером Германии Мерцем.

Читать
Загрузка

Слишком долго стали жить пенсионеры: Банк Латвии предупреждает об угрозе увеличения налогов (1)

Новости Латвии 11:12

Новости Латвии 1 комментариев

Банк Латвии (БЛ) предупреждает: если Сейм в этом или одном из следующих созывов примет решение о том, что жители смогут полностью или частично изымать средства второго пенсионного уровня до срока, то для выплаты государственных пенсий в прежнем объеме может потребоваться повысить ставку социального налога с нынешних 34% от зарплаты работающего до 39%.

Читать

Цой жив! Киноманов приглашают на весеннюю уборку на Километр (ВИДЕО) (1)

Новости Латвии 11:12

Новости Латвии 1 комментариев

Друзья-киноманы! В эту субботу 18 апреля к 13 часам всех приглашают на Километр у памятника Виктору Цою на субботник. Убрать площадку, помыть памятник...Об этом ф Фейсбуке сообщают организаторы группы Памятник Виктору Цою в Латвии / Piemiņas vieta Viktoram Cojam.

Читать

23,8 млрд. евро: американцы за эти деньги летают к Луне, а у нас пока только свая в Даугаве (1)

Важно 11:04

Важно 1 комментариев

"Строительство «Rail Baltica» обойдётся странам Балтии ровно столько же, сколько обошлась американцам ракета SLS в рамках программы «Артемида». Есть только одна нюанс: ракета NASA работает, успев дважды полететь на Луну и обратно, в то время как самым заметным элементом «Rail Baltica» является свая в Даугаве, - пишет Имант Лиепиньш на Pietiek.com.

Читать

Аж до 110: завтра на латвийских дорогах увеличат максимально разрешенную скорость (1)

Важно 10:52

Важно 1 комментариев

Водитель, берите на заметку - с завтрашнего дня, 15 апреля, на некоторых участках дорог Латвии увеличат максимально разрешенную скорость езды! Об этом сообщает Госполиция.

Читать

Ранняя клубника на латвийском прилавке: откуда она и есть ли от неё польза? (1)

Важно 10:35

Важно 1 комментариев

Часто можно услышать советы, что за сезон нужно съедать от 4 до 7 килограммов клубники: у нее очень много полезных свойств. Но всем ли подходит эта ягода? И много ли пользы в ранней привозной клубнике, которой с весны полно и в торговых сетях, и на рынках?

Читать

Барташевич все равно будет рядом с Тутиным: СМИ (1)

Новости Латвии 10:34

Новости Латвии 1 комментариев

В установленный законом срок - в течение двух месяцев после отстранения от должности многолетнего мэра Резекне Александра Барташевича ("Вместе для Латвии"/"ЛПМ") - дума Резекне 10 апреля избрала новым председателем прежнего заместителя мэра Яниса Тутина ("Вместе для Латвии"/"ЛПМ").

Читать