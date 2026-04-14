«Все ожидают от Венгрии, что она разблокирует необходимые решения — это не что-то сверх меры, это абсолютный базовый минимум. Разблокировать кредит в 90 миллиардов евро для Украины, в котором Венгрия даже не участвует», — заявил Будрис во вторник в эфире радиостанции LRT.

«Также необходимо разблокировать ранее принятые совместные решения, в которых, кстати, Венгрия тоже не участвует. Это связано, скажем так, с 6,6 млрд евро на поддержку оборонных нужд Украины — так называемым Европейским фондом мира, и целым рядом других решений», — добавил министр.

Будрис подчеркнул, что Европейскому Союзу часто не удавалось принять решения именно по причине сопротивления Венгрии.

«Хочу отметить, что абсолютное большинство случаев, когда нам не удалось занять единую позицию в Европейском Союзе, были вызваны венгерским вето . (...) Этому злонамеренному разрушению должен быть положен конец. Я не думаю, что здесь есть какие-либо чрезмерные ожидания. Это просто то, чего от вас ожидают другие государства-члены Европейского Союза», — сказал министр.

«Когда появляется деструктивный элемент, конечно, всё выходит из-под контроля. Именно поэтому ожидания (в отношении нового венгерского правительства - BNS) были связаны с этим. Ещё предстоит увидеть, какие позиции будут занимать отдельные лица по отдельным вопросам. Как мы понимаем, система не перезагружается сразу после выборов, вероятно, потребуется некоторое время», - добавил он.

Министр заявил, что решение Брюсселя заморозить часть средств, выделенных Венгрии, для него неприемлемо, и выразил надежду, что действия нового правительства не оставят у Европейского Союза оснований для дальнейшего блокирования поддержки Венгрии.

«Это были совершенно крайние, жесткие меры, которыми Европейский Союз, вероятно, не гордится и, заглядывая в будущее, не скажет, что это лучшая практика. Для меня совершенно неприемлемо, когда приходится подкупать голоса для получения какой-либо поддержки или удерживать поддержку, чтобы разблокировать определенные решения. Это неправильно. Это показывает, что в системе есть ошибка, и она пробуксовывает», — подчеркнул Будрис.

«Я надеюсь, что все будет сделано так, как должно быть, и что с венгерской стороны будут сделаны определенные выводы относительно состояния демократии и того, на что обратили внимание как Европейская Комиссия, так и государства-члены в отдельных случаях. И у Европейского Союза не будет оснований блокировать определенную помощь», — добавил он.

Министр уверен, что общение министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто и премьер-министра Виктора Орбана с Кремлем будет тщательно расследовано.

«Факты о коллаборационизме с враждебной стороной преданы гласности, я убежден, что они будут расследованы. (...) Я имею в виду звонки министра иностранных дел и премьер-министра Венгрии в Москву, а также разговоры и то, что обсуждалось. Так продолжаться не может. Это ответственность государства. На этот вопрос будет дан ответ, и это предел, неприемлемый для любого», — заявил Будрис.