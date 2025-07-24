Разбившийся в России Ан-24 выработал весь ресурс, но продолжал возить пассажиров

За последние семь лет с самолетом произошло как минимум четыре инцидента, напоминает ТАСС. В 2018 году он выкатился за пределы рулежной дорожки в Иркутской области, задел мачту освещения и повредил левое крыло. На борту было 24 человека, никто не пострадал. После этого при выполнении рейса Иркутск—Бодайбо 3 апреля 2022 года у самолета сработала система предупреждения опасных сближений с рейсом авиакомпании «Сибирь» (S7). 19 мая того же года самолет при выполнении рейса Чита—Чара вернулся в аэропорт вылета из-за отказа генератора. 6 марта этого года экипаж на маршруте Иркутск—Киренск запросил возврат на место стоянки из-за отказа одного комплекта радиостанции.

Разбившийся Ан-24 принадлежал авиакомпании «Ангара», которая является одним из основных авиаперевозчиков на внутренних воздушных маршрутах Восточной Сибири. Согласно сайту Росавиации, парк компании до авиакатастрофы насчитывал 14 самолетов, включая 11 Ан-24, а также 14 вертолетов. Самолет был технически исправен перед вылетом. Борт совершал рейс Хабаровск—Благовещенск—Тында. Он не смог приземлиться в конечном пункте с первой попытки, после чего ушел на второй круг и пропал с радаров. Вылетевший на его поиски Ми-8 МЧС России обнаружил дымящийся фюзеляж самолета на склоне горы в 15 км от Тынды. В результате крушения никто не выжил.

В январе этого года гендиректор компании «Ангара», по данным Reuters, попросил разрешить полеты на 50-летних самолетах Ан-24 и Ан-26 из-за отсутствия новой техники. В итоге сертификат летной годности разбившегося самолета был продлен до 2036 года. Также российские власти обсуждали продление на десять лет срока службы самолетов Як-40. После того как Россия начала полномасштабную войну в Украине, российская гражданская авиация оказалась под жесткими международными санкциями. Страны Запада, включая США и государства Евросоюза, ввели запреты на поставки в РФ не только новых самолетов, но и запасных частей.

В ответ на санкции против гражданской авиации российские власти анонсировали амбициозную программу возрождения отечественного авиапрома. Планировалось, что к 2030 году авиакомпании получат больше тысячи отечественных лайнеров, в том числе 51 Ил-114-300 и 105 ТВРС-44 «Ладога». Однако за три года войны авиазаводы выпустили всего пять самолетов — три Ту-214 и два Ил-96-300. В начале 2025 года правительство сократило в 1,5 раза план по выпуску воздушных судов.

При этом российским авиакомпаниям только в 2024 году пришлось вывести из эксплуатации 58 воздушных судов, а общий авиапарк сократился до 1138 самолетов и 920 вертолетов. В научном центре «Аэропрогресс» прогнозировали, что в 2025 году из-за дефицита самолетов пассажирские авиаперевозки в России сократятся как на внутренних, так и на международных направлениях.

Предыдущая катастрофа с участием Ан-24 авиакомпании «Ангара» произошла 27 июня 2019 года. Тогда у самолета отказал левый двигатель, экипаж принял решение вынужденно сесть в аэропорту Нижнеангарска (Бурятия). Лайнер выкатился за пределы посадочной полосы и врезался в здание очистных сооружений, в результате чего развалился. Из 47 человек, находившихся на борту, погибли двое членов экипажа.