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Расследование преступлений РФ под угрозой из-за замороженных Трампом грантов

© Deutsche Welle 11 февраля, 2025 12:30

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Десятки экспертов прекратили работу по расследованию военных преступлений РФ в Украине после того, как Трамп приостановил финансовую помощь другим странам. Под угрозой шесть проектов Офиса генерального прокурора Украины.

Замораживание администрацией президента США Дональда Трампа финансовой помощи другим странам начало сказываться на международных усилиях по привлечению России к ответственности за предполагаемые военные преступления в Украине. Об этом в понедельник, 10 февраля, сообщает агентство Reuters, опираясь на информацию, полученную от восьми осведомленных источников и из одного официального украинского документа.

Так, по сведениям агентства, уже были сокращены десятки рабочих мест, а финансирование расследований не получило десятки миллионов долларов. В частности, речь идет о прекращении шести проектов Офиса генерального прокурора на сумму 89 миллионов долларов, 47 миллионов из которых были напрямую предназначены для установления ответственности за военные преступления.

Эти проекты связаны с самыми разными вопросами - от сохранения доказательств с поля боя до антикоррупционных инициатив и реформ украинской системы прокуратуры. Два из них финансировались Агентством США по международному развитию (USAID), три - Отделом по борьбе с международным оборотом наркотических веществ и правоохранительной деятельности и один - напрямую Государственным департаментом.

По словам двух собеседников Reuters, после заморозки Вашингтоном финансирования федеральных грантов почти 40 экспертов прекратили свою работу в рамках Международной инициативы по уголовному правосудию Джорджтаунского университета, которая является главной исполнительной организацией Консультативной группы по расследованию особо тяжких преступлений в Украине (Atrocity Crimes Advisory Group for Ukraine, ACA).

Как отмечает Reuters, с начала полномасштабной войны в Украине возбуждено уже более 140 000 дел о военных преступлениях, совершенных россиянами.

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