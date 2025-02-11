Расследование преступлений РФ под угрозой из-за замороженных Трампом грантов

Замораживание администрацией президента США Дональда Трампа финансовой помощи другим странам начало сказываться на международных усилиях по привлечению России к ответственности за предполагаемые военные преступления в Украине. Об этом в понедельник, 10 февраля, сообщает агентство Reuters, опираясь на информацию, полученную от восьми осведомленных источников и из одного официального украинского документа.

Так, по сведениям агентства, уже были сокращены десятки рабочих мест, а финансирование расследований не получило десятки миллионов долларов. В частности, речь идет о прекращении шести проектов Офиса генерального прокурора на сумму 89 миллионов долларов, 47 миллионов из которых были напрямую предназначены для установления ответственности за военные преступления.

Эти проекты связаны с самыми разными вопросами - от сохранения доказательств с поля боя до антикоррупционных инициатив и реформ украинской системы прокуратуры. Два из них финансировались Агентством США по международному развитию (USAID), три - Отделом по борьбе с международным оборотом наркотических веществ и правоохранительной деятельности и один - напрямую Государственным департаментом.

По словам двух собеседников Reuters, после заморозки Вашингтоном финансирования федеральных грантов почти 40 экспертов прекратили свою работу в рамках Международной инициативы по уголовному правосудию Джорджтаунского университета, которая является главной исполнительной организацией Консультативной группы по расследованию особо тяжких преступлений в Украине (Atrocity Crimes Advisory Group for Ukraine, ACA).

Как отмечает Reuters, с начала полномасштабной войны в Украине возбуждено уже более 140 000 дел о военных преступлениях, совершенных россиянами.