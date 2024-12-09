Rail Baltica никогда не окупится — это предельно ясно. Надо что-то решать: Pietiek

Несколько выводов из предыдущих серий. Нет никаких сомнений в том, что проект Rail Baltica никогда не окупится. Наконец-то стало ясно, что концепцию высокоскоростных поездов невозможно реализовать, построив Rail Baltica с одной колеей, даже если сэкономить на заборах, шумозащитных стенах и виадуках.

Немного истории.

В начале 1990-х на поезде можно было добраться из Риги в Таллин и Пярну. Этот маршрут был закрыт в 1992 году. Причина была очень проста - некому ездить. И это при том, что на тот момент в Латвии проживало на 400 000 человек больше, чем сегодня, а в Эстонии - на 100 000. И это при том, что автомашин на душу населения тогда было в разы меньше. И даже при всём этом ездить по этому маршруту было некому.

Что изменилось сейчас?

Потенциально меньше пассажиров - вот и всё.

Грузоперевозки? Железной дороге придется конкурировать по стоимости с автомобильным транспортом. Это реально, когда речь идет о жидких и сыпучих грузах, но какие жидкости вы собираетесь перевозить по этому маршруту? Разве что древесину в Европу?

Концепция высокоскоростных поездов позволила нам помечтать, но в случае с одноколейкой мечты превращаются в пустые фантазии.

А усугубляется все это тем, что вы даже не сможете быстро попасть в центр Риги без пересадки. Ну и кому нужна такая линия? Тем немногим эстонцам, которые возжелают добираться до Каунаса, или литовцам, собравшимся погулять по Таллину, такое решение подойдет. Но Риге оно ничего не даст, кроме лишнего миллиарда, потраченного на Рижский вокзал.

Теперь давайте заглянем в будущее. Как долго у Латвии и Эстонии хватит терпения оплачивать убытки? До следующего финансового кризиса? До капитального ремонта, если ЕС снова не даст денег?

Так каковы шансы, что новую ж\д дорогу не постигнет судьба маршрута Рига-Таллин, закрытого в 1990-х?

В любом случае, это отличная от нуля цифра".