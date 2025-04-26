Раева не радует ситуация в Белоруссии; почему?

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия создаст "необходимые условия" для трудоустройства пакистанцев, и пообещал поддержку их интеграции. Однако этот шаг вызвал опасения в соседних странах, в частности, в Польше и Литве, поскольку напомнил о кризисе 2021-2022 годов, когда Белоруссию обвинили в том, что она использует миграцию как орудие в гибридной войне против ЕС.

Полковник запаса Игорь Раев в эфире телеканала TV24 в программе Ziņu TOP прокомментировал план Белоруссии и возможное его влияние на безопасность границ Латвии и ЕС. Он признал, что арсенала МВД Латвии для остановки столь массовой миграции может не хватить: "Видимо, ответ будет - неудовлетворительно. Если все 150 тысяч сразу придут на границу, ни одна европейская страна не сможет остановить такую толпу - ни у кого нет таких возможностей".

Однако Раев успокоил, что такая ситуация, скорее всего, не будет внезапной: "Это не произойдет за один день, мы будем знать, как развивается ситуация". Он подчеркнул, что Латвия, будучи страной ЕС, в случае кризиса сможет положиться на поддержку других стран.

Раев заявил, что ситуация на границе сейчас сложная, но не драматическая, однако этот шаг со стороны Белоруссии не является дружественным: "Надо следить, действительно ли эти люди приедут, где они поселятся и в каком количестве, поскольку уже сейчас в Белоруссию завозят пакистанцев".

Эксперт подчеркнул необходимость внимательно следить за развитием ситуации, так как действия Белоруссии могут создать новые проблемы для безопасности региона. Он призвал сохранять бдительность, но не исключил, что поддержка ЕС поможет Латвии справиться с потенциальным риском.

Кроме того, Раев, иронически улыбаясь, добавил, что Лукашенко планирует организовать для приезжих курсы по уборке картофеля: "Они не знают, что это такое и как такую работу выполнять".

Жители Белоруссии, как пишет LA.LV, в соцсетях выражают свое возмущение, поскольку они боятся культурных отличий и потенциального миграционного давления на соседние страны, включая Латвию. Несмотря на обещания экономической выгоды, аналитики предупреждают, что столь массовый ввоз рабочей силы может дестабилизировать регион, если безопасность не будет строго контролироваться.