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«Работа страны, которая стоит у границы с агрессором»: фильм Straume получил награду от Европарламента (1)

© LETA 29 апреля, 2025 20:54

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Анимационный фильм латвийского режиссёра Гинта Зилбалодиса «Straume» («Поток») получил премию зрительских симпатий Европейского парламента LUX за 2025 год, сообщает Латвийское телевидение (LTV). Победитель определялся совместным голосованием зрителей и депутатов Европарламента — каждая группа составляла 50% итогового результата.

С 2020 года премия LUX вручается Европарламентом и Европейской киноакадемией при поддержке Европейской комиссии и сети кинотеатров Europa Cinemas. Название премии происходит от латинского слова lux — «свет». Цель награды — чествовать европейское кино, привлекать внимание широкой общественности и поднимать важные общественные темы, отражающие общие европейские ценности.

Продюсер «Straume» Рон Дианс из Франции в интервью перед церемонией награждения отметил, что команда акцентирует внимание на том, что это именно латвийский фильм: «Латвия использует этот фильм, чтобы выжить в сложной геополитической ситуации. Это возможность показать миру, где находится Латвия и в какой она живёт реальности». По его словам, фильм стоит продвигать не только как европейский, потому что «Европа тоже подвергается нападению», но и как «работу страны, которая первая стоит у границы с агрессором».

Автор музыки к фильму Рихардс Зальупе подчеркнул в интервью, что фильм вызывает у зрителей сильные эмоции — «а в современном мире, полном негатива, людям так не хватает положительных чувств». По его мнению, именно поэтому важно говорить об эмоциональной сфере.

Дианс также отметил, что фильм стал примером успешного международного сотрудничества: «Нам удалось достичь того же, что и героям фильма, находясь в одной лодке — сотрудничества и взаимного уважения». Он подчеркнул, что как в создании фильма, так и в его сюжете ключевыми стали доверие и командная работа.

«Straume» впервые была показана 22 мая 2024 года на 77-м Каннском кинофестивале, где стала одной из любимиц как зрителей, так и критиков. Национальная премьера в Латвии состоялась 28 августа 2024 года. Уже в январе 2025 года мультфильм стал самым кассовым фильмом в истории латвийского кино. В мире историю о мрачном сером коте-индивидуалисте посмотрели более трёх миллионов зрителей.

Это первый латвийский фильм, когда-либо номинированный на премию Американской киноакадемии и получивший «Оскар» в категории «Лучший полнометражный анимационный фильм». Он также был номинирован в категории «Лучший иностранный фильм», став лишь второй лентой в истории награды с двумя такими номинациями. Причём впервые победу одержала картина без единого диалога. Всего «Straume» завоевала более 70 международных наград, включая премии Европейской киноакадемии, «Золотой глобус», французский «Сезар» и другие.

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