По его словам, американские чиновники провели «обстоятельные» переговоры с «некоторыми высокопоставленными людьми Путина» 28 или 29 июля. Представители США, утверждает Рубио, надеялись «достичь некоторого взаимопонимания в отношении дальнейшего пути, который привел бы к миру». «И мы не увидели никакого прогресса в этом вопросе», — добавил госсекретарь.

Трампа, заявил Рубио, беспокоит, что сначала он проводит «замечательные телефонные разговоры», во время которых все соглашаются с необходимостью завершения войны. А затем в новостях он видит очередные обстрелы городов.

«В какой-то момент ему [Трампу] придется принять решение — сколько еще продолжать попытки договориться о прекращении огня, если одна из сторон в этом не заинтересована», — отметил глава Госдепа. По его словам, у лидера США есть несколько вариантов действий, в том числе ввести вторичные санкции на продажу российской нефти и секторальные санкции против банковской системы.

«Лучший путь вперед — прекратить огонь и начать переговоры. Но сейчас мы не видим искреннего желания российской стороны достичь этой цели. Мы и дальше будем готовы участвовать в чем-то подобном, если появится такая возможность. Но очевидно, что президент [США] не собирается ждать вечно», — заключил Рубио.

США с середины февраля пытаются вести переговоры с Россией и Украиной о прекращении войны. И если Киев заявил о готовности прекратить огонь, то Москва фактически затягивает переговоры. При этом стороны продолжают атаковать друг друга и наносить удары по городам вдали от линии фронта.

Президент США Дональд Трамп 29 июля заявил, что у России есть 10 дней (то есть до 8 августа), чтобы заключить перемирие с Украиной. Ранее он грозил ввести пошлины в отношении РФ и ее торговых партнеров, если Москва не заключит соглашение о прекращении огня с Киевом.