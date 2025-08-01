Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Пытались — не получилось: американцам в ходе тайных переговоров не удалось склонить Москву к миру с Украиной (3)

© Meduza.io 1 августа, 2025 20:51

Мир 3 комментариев

Представители США в начале недели провели непубличные переговоры с высокопоставленными российскими чиновниками о завершении войны с Украиной, но не увидели прогресса, рассказал госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в эфире Fox News Radio. Ранее об этих переговорах не сообщалось.

По его словам, американские чиновники провели «обстоятельные» переговоры с «некоторыми высокопоставленными людьми Путина» 28 или 29 июля. Представители США, утверждает Рубио, надеялись «достичь некоторого взаимопонимания в отношении дальнейшего пути, который привел бы к миру». «И мы не увидели никакого прогресса в этом вопросе», — добавил госсекретарь.

Трампа, заявил Рубио, беспокоит, что сначала он проводит «замечательные телефонные разговоры», во время которых все соглашаются с необходимостью завершения войны. А затем в новостях он видит очередные обстрелы городов.

«В какой-то момент ему [Трампу] придется принять решение — сколько еще продолжать попытки договориться о прекращении огня, если одна из сторон в этом не заинтересована», — отметил глава Госдепа. По его словам, у лидера США есть несколько вариантов действий, в том числе ввести вторичные санкции на продажу российской нефти и секторальные санкции против банковской системы.

«Лучший путь вперед — прекратить огонь и начать переговоры. Но сейчас мы не видим искреннего желания российской стороны достичь этой цели. Мы и дальше будем готовы участвовать в чем-то подобном, если появится такая возможность. Но очевидно, что президент [США] не собирается ждать вечно», — заключил Рубио.

США с середины февраля пытаются вести переговоры с Россией и Украиной о прекращении войны. И если Киев заявил о готовности прекратить огонь, то Москва фактически затягивает переговоры. При этом стороны продолжают атаковать друг друга и наносить удары по городам вдали от линии фронта.

Президент США Дональд Трамп 29 июля заявил, что у России есть 10 дней (то есть до 8 августа), чтобы заключить перемирие с Украиной. Ранее он грозил ввести пошлины в отношении РФ и ее торговых партнеров, если Москва не заключит соглашение о прекращении огня с Киевом.

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО) (3)

Важно 14:53

Важно 3 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Читать
Загрузка

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины (3)

Важно 14:00

Важно 3 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар (3)

Важно 13:45

Важно 3 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими (3)

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 3 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии (3)

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 3 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю (3)

Важно 12:54

Важно 3 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг (3)

Важно 12:35

Важно 3 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать