Пёс в ловушке потока: кто пришёл на помощь? (ВИДЕО)

Двое мужчин ехали по шоссе в районе Манбулло недалеко от города Кэтрин, когда внезапное наводнение превратило дорогу в бурный поток. Их автомобиль буквально смыло с трассы и он застрял на пересечении ручья, где вода стремительно прибывала.

Ситуация выглядела критической. Машина оказалась среди бурлящей воды, а выбраться самостоятельно люди уже не могли.

И тут над местом происшествия появился вертолёт.

Пилот, заметив людей на крыше автомобиля, завис над потоком и спустил полицейского прямо на крышу машины. Сначала спасатель помог водителю и пассажиру. Но на этом операция не закончилась.

В машине оставался ещё один пассажир — пёс.

A helicopter pilot has made a daring rescue after two men and a dog got caught in fast moving floodwaters in the Northern Territory. The men were travelling on the Victoria Hwy in Manbullo, near Katherine, when their car was washed off the road on Wednesday afternoon.



На кадрах, опубликованных экстренными службами Северной территории, видно, как полицейский вытаскивает собаку на крышу автомобиля. Через несколько секунд животное поднимают в вертолёт, который затем уносит всех из опасной зоны.

Несколько минут — и вся компания уже в безопасности.

Стихия может превращать обычную поездку в настоящий триллер. Но иногда всё решает случай — и вертолёт, который оказался в небе в нужный момент.





