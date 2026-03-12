Пёс в ловушке потока: кто пришёл на помощь? (ВИДЕО)

Редакция PRESS 12 марта, 2026 09:50

Всюду жизнь 0 комментариев

Настоящая драма разыгралась на севере Австралии — и главным героем неожиданно стал… пёс.

Двое мужчин ехали по шоссе  в районе Манбулло недалеко от города Кэтрин, когда внезапное наводнение превратило дорогу в бурный поток. Их автомобиль буквально смыло с трассы и он застрял на пересечении ручья, где вода стремительно прибывала.

Ситуация выглядела критической. Машина оказалась среди бурлящей воды, а выбраться самостоятельно люди уже не могли.

И тут над местом происшествия появился вертолёт.

Пилот, заметив людей на крыше автомобиля, завис над потоком и спустил полицейского прямо на крышу машины. Сначала спасатель помог водителю и пассажиру. Но на этом операция не закончилась.

В машине оставался ещё один пассажир — пёс.

 

На кадрах, опубликованных экстренными службами Северной территории, видно, как полицейский вытаскивает собаку на крышу автомобиля. Через несколько секунд животное поднимают в вертолёт, который затем уносит всех из опасной зоны.

Несколько минут — и вся компания уже в безопасности.

Стихия может превращать обычную поездку в настоящий триллер. Но иногда всё решает случай — и вертолёт, который оказался в небе в нужный момент.
 
 
 

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Загрузка

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

