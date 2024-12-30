Пять вещей, которые никогда нельзя говорить латышу: студент из Индии выложил в соцсети инструкцию

"Если моя мама оставит по завещанию все свое имущество, а это четырехкомнатная квартира, моему сыну (ему 22 года), то может ли мой брат требовать себе часть или всю квартиру? Сейчас брат не против, чтобы квартира досталась моему сыну, но что, если он потом передумает? Отец умер уже давно, и мы с братом – единственные мамины наследники".
"Если моя мама оставит по завещанию все свое имущество, а это четырехкомнатная квартира, моему сыну (ему 22 года), то может ли мой брат требовать себе часть или всю квартиру? Сейчас брат не против, чтобы квартира досталась моему сыну, но что, если он потом передумает? Отец умер уже давно, и мы с братом – единственные мамины наследники".