Традиционно каждый год в конце декабря Государственная пожарная и спасательная служба (ГПСС) предупреждает жителей Латвии о том, что в новогоднюю ночь надо особо тщательно соблюдать правила безопасности в обращении с открытым огнем и фейерверками. Свечи на венках адвента и новогодних елках являются традиционным атрибутом праздника, равно как и праздничные фейерверки. Правда, как и в прошлом году, Полиция самоуправления будет бдительно следить, чтобы никто не запускал салюты в 23.00 по московскому времени, прославляя тем самым российскую агрессию на Украине. Но новогоднюю полночь отметить фейерверком не возбраняется. Но здесь надо все сделать правильно...