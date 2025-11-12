Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Пять компаний из Латвии попали в рейтинг прибыльных: но соседи нас обошли

Редакция PRESS 12 ноября, 2025 21:05

В рейтинг 500 крупнейших и наиболее прибыльных компаний Центральной и Восточной Европы (CAE) вошли 39 компаний из стран Балтии - пять из Латвии, девять из Эстонии и 25 из Литвы, свидетельствует ежегодное исследование компании по управлению глобальными рисками Coface об экономической ситуации в регионе CAE, пишет TVNET.

Coface сообщила, что в этом году Латвия занимает последнее место как среди балтийских стран, так и в CAE по количеству компаний, представленных в рейтинге.

Среди латвийских компаний самую высокую позицию - 175-е место - занимает производитель и продавец электроэнергии Latvenergo. По сравнению с предыдущим годом компания опустилась в рейтинге на 24 позиции, что в значительной степени повлияло на снижение оборота и прибыли в прошлом году - соответственно на 16% и 22%.

В рейтинге также представлены розничные торговцы Rimi Latvia (287 место, рост на 13 позиций), Maxima Latvija (294 место, поднялась на восемь позиций) и дистрибьютор информационных технологий и бытовой электроники Elko Grupa (309 место, поднялась на две позиции). В этом году в рейтинг впервые вошла Air Baltic Corporation (467 место), заменив в рейтинге производителя топлива Orlen Latvija.

Пять латвийских компаний, представленных в списке Top-500, в прошлом году в совокупности реализовали товаров на 5,73 миллиарда евро и получили прибыль в размере 257 миллионов евро. Они обеспечили работой в общей сложности 15 495 человек, что составляет почти 1,8% от всех занятых в Латвии. По сравнению с предыдущим годом количество латвийских и эстонских компаний в рейтинге осталось неизменным, а количество литовских компаний увеличилось с 21 до 25.

Экономисты Coface прогнозируют для Латвии умеренный, но стабильный рост в 2026 году. Согласно последнему прогнозу компании, рост ВВП в 2026 году в Латвии может достичь 2,1%, в Литве - 3,3%, а в Эстонии - 2,6%. Хотя прогнозируемый темп роста Латвии является самым низким среди стран Балтии, эксперты Coface ожидают общего оздоровления экономики и роста инвестиционной активности.

Глава департамента кредитных рисков Coface Baltics Миндаугас Вальскис объясняет, что восстановление экономики Латвии в этом году было довольно медленным, а на рост повлияли неблагоприятные внешние факторы, в частности слабый чистый экспорт. Тем не менее, перспективы, скорее всего, улучшатся уже в конце этого года и в 2026 году, поскольку ожидается значительный рост государственных инвестиций, в том числе финансирование в рамках Механизма восстановления и устойчивости.

Польша по-прежнему является движущей силой региона CAE. В рейтинг вошли 178 ее компаний, в которых работает более 1,2 миллиона человек. В прошлом году общий оборот этих компаний составил почти 481 миллиард евро. Польша удерживает лидирующие позиции уже несколько лет. На втором месте в рейтинге по количеству представленных компаний находится Чехия с 71 компанией, на третьем - Венгрия (61), на четвертом - Румыния (56), на пятом - Словакия (25).

В этом году Coface публикует рейтинг компаний региона CAE уже 17-й год подряд. Компании, включенные в рейтинг, анализируются не только по обороту и прибыли, но и по различным дополнительным факторам, в том числе по количеству сотрудников, отрасли, рынку и кредитному рейтингу.

Росликов вошел в новую Комиссию Рижской думы по борьбе с коррупцией и по хорошему управлению
Росликов вошел в новую Комиссию Рижской думы по борьбе с коррупцией и по хорошему управлению

Поляки вдвойне, а то и втройне подняли цену на перевозки: литовские логисты в ужасе от ситуации
Поляки вдвойне, а то и втройне подняли цену на перевозки: литовские логисты в ужасе от ситуации

Тысячи евро на мёртвых: Национальная служба здравоохранения разоблачила хосписный обман
Тысячи евро на мёртвых: Национальная служба здравоохранения разоблачила хосписный обман

Евростат опубликовал средние зарплаты по странам ЕС: а где там мы?

Евростат опубликовал статистику за 2024 год по средней годовой зарплате в странах Евросоюза. Рост был отмечен повсюду - от Люксембурга, где получают больше всего, до Болгарии, которая пока замыкает рейтинг.

Евростат опубликовал статистику за 2024 год по средней годовой зарплате в странах Евросоюза. Рост был отмечен повсюду - от Люксембурга, где получают больше всего, до Болгарии, которая пока замыкает рейтинг.

Клейнбергс объявил о строительстве квартир для молодых специалистов: нацактивисты в ужасе

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс на своей странице в Твиттере/X заявил, что в Риге будет построено 732 новых квартиры для молодых специалистов.

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс на своей странице в Твиттере/X заявил, что в Риге будет построено 732 новых квартиры для молодых специалистов.

Тысячи евро на мёртвых: Национальная служба здравоохранения разоблачила хосписный обман

Национальная служба здравоохранения (NVD) Латвии совместно с Министерством благосостояния (LM) обнаружила случаи необоснованного оказания паллиативной и хосписной помощи определённым группам пациентов. Общая сумма незаконно оплаченных услуг достигла 527,6 тыс. евро, сообщили представители NVD на заседании парламентской комиссии по социальным и трудовым вопросам, пишут grani.lv.

Национальная служба здравоохранения (NVD) Латвии совместно с Министерством благосостояния (LM) обнаружила случаи необоснованного оказания паллиативной и хосписной помощи определённым группам пациентов. Общая сумма незаконно оплаченных услуг достигла 527,6 тыс. евро, сообщили представители NVD на заседании парламентской комиссии по социальным и трудовым вопросам, пишут grani.lv.

Латвийцев опять пересчитали: сколько нас?

За десять месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 8883 новорожденных, что на 10,9%, или 1092 меньше, чем за тот же период 2024 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления.

За десять месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 8883 новорожденных, что на 10,9%, или 1092 меньше, чем за тот же период 2024 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления.

Работает не на людей, а на имидж: в Сигулде планируют снять мэра

Одиннадцать депутатов Совета Сигулдского края требуют отставки мэра Яниса Вимбы («Siguldas novada partija»), агентству LETA подтвердила депутат совета и директор Сигульдской государственной гимназии Лига Саусиня (Нацблок).

Одиннадцать депутатов Совета Сигулдского края требуют отставки мэра Яниса Вимбы («Siguldas novada partija»), агентству LETA подтвердила депутат совета и директор Сигульдской государственной гимназии Лига Саусиня (Нацблок).

Пять интерфейсов, которые спасают людям здоровье и жизнь

Когда-то это звучало как фантастика — управлять компьютером силой мысли.
Теперь это реальность лабораторий и клиник, где электрические импульсы превращаются в слова, движения и даже воспоминания.

Когда-то это звучало как фантастика — управлять компьютером силой мысли.
Теперь это реальность лабораторий и клиник, где электрические импульсы превращаются в слова, движения и даже воспоминания.

