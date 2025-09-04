Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 12. Сентября Завтра: Erna, Eva, Evita
Доступность

Путин зовёт Зеленского в Москву и предлагает референдум по территориям

Редакция PRESS 4 сентября, 2025 09:17

Мир 0 комментариев

Президент России Владимир Путин выразил готовность провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам визита в Китай. По словам Путина, встреча возможна при условии тщательной подготовки и ориентации на «позитивные результаты».

Глава государства уточнил, что с такой инициативой также выступал бывший президент США Дональд Трамп. «Я сказал: да, это возможно. В конце концов, если Зеленский готов — пусть приезжает в Москву», — отметил Путин.

При этом российский лидер поставил под сомнение необходимость встречи, вновь заявив о «нелегитимности» украинского президента. Путин подчеркнул, что Конституция Украины не предусматривает продления президентских полномочий, а в условиях военного положения они должны переходить к спикеру Верховной Рады.

«Что нужно сделать действующим властям? Если они хотят быть легитимными и принимать полноценное участие в процессе урегулирования, они должны провести референдум. В соответствии с Конституцией Украины вопросы по территориям — любые — решаются только на референдуме», — добавил Путин.

Москва ранее заявляла, что встреча президентов возможна лишь при «детальной проработке» повестки и ясном понимании легитимности украинской стороны. Министр иностранных дел Сергей Лавров напомнил, что срок полномочий Зеленского истек в мае 2024 года.

Сам Зеленский неоднократно подчеркивал готовность к переговорам с Путиным, однако предпочел бы участие США. «Мы рассчитываем, что партнеры помогут добиться хотя бы минимально конструктивной позиции от Москвы», — говорил он.

Трамп, в свою очередь, связывал трудности в урегулировании конфликта с «межличностным противостоянием». По его словам, Путин избегает контакта с Зеленским, поскольку «тот ему не нравится».

Зеленский обещал в ближайшее время обсудить с Трампом санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время обсудит с Дональдом Трампом возможное введение новых санкций против России, поскольку ее лидер продолжает отказываться от российско-украинской встречи на высшем уровне.

Зеленский сказал об этом на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен во время визита в эту страну.

«Когда мы говорим, если не будет этой встречи [между Зеленским и Владимиром Путиным — Ред.], то тогда дайте поддержку в виде помощи, в виде санкций, — сказал президент Украины (цитата по агентству «Интерфакс-Украина»). — Эти сигналы мы передали президенту Соединенных Штатов, он несколько недель назад сказал, что он даст какой-то ответ, он сказал, что через несколько недель — это может быть две или три недели. Мы сегодня или на днях будем говорить с президентом Соединенных Штатов и уточним этот вопрос».

Трамп заявил, что следующим шагом на пути к окончанию войны в Украине должна стать личная встреча Путина и Зеленского. Глава Белого дома также обещал предпринять против России новые меры, если такой встречи не произойдет.

В среду в Париже состоится встреча «коалиции желающих» (или «коалиции решительных») — группы союзников Украины, готовых предоставить ей гарантии безопасности. Ее участники не исключают, что во время совещания могут позвонить Трампу.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 00:15 13.09.2025
НАТО запускает операцию «Восточный дозор» после инцидента в Польше
Bitnews.lv 2 часа назад
Ринкевич поблагодарил патриарха Варфоломея за поддержку Украины
Bitnews.lv 2 часа назад
Будет ли «Запад-2025» прикрытием для инфовойны против Балтии?
Bitnews.lv 8 часов назад
Латвия: найдем российских бизнесменов — можем наказать
Sfera.lv 8 часов назад
Латвия: мэр Даугавпилса раскритиковал военные карты
Sfera.lv 8 часов назад
Нидерланды: горожане-патриоты
Sfera.lv 9 часов назад
Конгресс США сохранил финансирование обороны Балтии
Bitnews.lv 9 часов назад
Литва: семь новых направлений Wizzair
Sfera.lv 12 часов назад

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Читать
Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Читать

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Читать

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Читать

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Читать

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Читать

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

Читать