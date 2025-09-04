Путин зовёт Зеленского в Москву и предлагает референдум по территориям

Глава государства уточнил, что с такой инициативой также выступал бывший президент США Дональд Трамп. «Я сказал: да, это возможно. В конце концов, если Зеленский готов — пусть приезжает в Москву», — отметил Путин.

При этом российский лидер поставил под сомнение необходимость встречи, вновь заявив о «нелегитимности» украинского президента. Путин подчеркнул, что Конституция Украины не предусматривает продления президентских полномочий, а в условиях военного положения они должны переходить к спикеру Верховной Рады.

«Что нужно сделать действующим властям? Если они хотят быть легитимными и принимать полноценное участие в процессе урегулирования, они должны провести референдум. В соответствии с Конституцией Украины вопросы по территориям — любые — решаются только на референдуме», — добавил Путин.

Москва ранее заявляла, что встреча президентов возможна лишь при «детальной проработке» повестки и ясном понимании легитимности украинской стороны. Министр иностранных дел Сергей Лавров напомнил, что срок полномочий Зеленского истек в мае 2024 года.

Сам Зеленский неоднократно подчеркивал готовность к переговорам с Путиным, однако предпочел бы участие США. «Мы рассчитываем, что партнеры помогут добиться хотя бы минимально конструктивной позиции от Москвы», — говорил он.

Трамп, в свою очередь, связывал трудности в урегулировании конфликта с «межличностным противостоянием». По его словам, Путин избегает контакта с Зеленским, поскольку «тот ему не нравится».

Зеленский обещал в ближайшее время обсудить с Трампом санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время обсудит с Дональдом Трампом возможное введение новых санкций против России, поскольку ее лидер продолжает отказываться от российско-украинской встречи на высшем уровне.

Зеленский сказал об этом на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен во время визита в эту страну.

«Когда мы говорим, если не будет этой встречи [между Зеленским и Владимиром Путиным — Ред.], то тогда дайте поддержку в виде помощи, в виде санкций, — сказал президент Украины (цитата по агентству «Интерфакс-Украина»). — Эти сигналы мы передали президенту Соединенных Штатов, он несколько недель назад сказал, что он даст какой-то ответ, он сказал, что через несколько недель — это может быть две или три недели. Мы сегодня или на днях будем говорить с президентом Соединенных Штатов и уточним этот вопрос».

Трамп заявил, что следующим шагом на пути к окончанию войны в Украине должна стать личная встреча Путина и Зеленского. Глава Белого дома также обещал предпринять против России новые меры, если такой встречи не произойдет.

В среду в Париже состоится встреча «коалиции желающих» (или «коалиции решительных») — группы союзников Украины, готовых предоставить ей гарантии безопасности. Ее участники не исключают, что во время совещания могут позвонить Трампу.