Путин потребовал от Фицо лишить Украину энергоресурсов

© Deutsche Welle 2 сентября, 2025 18:35

Мир 0 комментариев

"Закройте им поставки газа, которые идут по реверсу, закройте им поставки электроэнергии", - заявил президент РФ на встрече с премьер-министром Словакии в Пекине, сообщает DW.

Президент России Владимир Путин призвал Словакию к энергетической блокаде Украины. "Закройте им поставки газа, которые идут по реверсу, закройте им поставки электроэнергии - и они сразу поймут, что есть какие-то пределы их поведения в области нарушения чужих интересов", - заявил Путин в ходе переговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо во вторник, 2 сентября, в Пекине, раскрититиковав до этого удары украинских беспилотников по нефтепроводу "Дружба".

Фицо, который стал единственным европейским лидером, прибывшим в Китай по случаю празднования в стране 80-й годовщины "победы над милитаристской Японией во время Второй мировой войны", также осудил действия Киева и пообещал поднять вопрос безопасности нефтепровода на встрече с Владимиром Зеленским 5 сентября

Словакия будет голосовать против отказа от топлива из РФ

В ходе встречи Путин поблагодарил Фицо за "независимую внешнюю политику" Словакии, тот в свою очередь сравнил Европейский Союз с "лягушкой, которая сидит на дне колодца", и не видит происходящего в мире. "Хотя я глубоко уважаю Евросоюз, он не способен реагировать на движение в мире", - заявил словацкий премьер, добавив, что его страна крайне заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Россией и поставках нефти и газа из РФ.

Кроме того, Фицо пообещал Путину, что Братислава будет голосовать против плана Европейской комиссии REPowerEU, который предусматривает полный отказ от импорта ископаемого топлива из России к 2027 году.

Путин: Россия не против членства Украины в ЕС

В беседе с Робертом Фицо президент России также поднял вопрос о гарантиях безопасности для Киева в случае завершения войны в Украине. "Это было предметом нашего (с президентом США Дональдом Трампом. - Ред.) обсуждения в Анкоридже. И мне кажется, здесь есть возможность найти консенсус", - сказал он без уточнения деталей. По словам Путина, Москва никогда не возражала против вступления Украины в Евросоюз, членство же этой страны в НАТО он назвал "неприемлемым".

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

