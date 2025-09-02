Путин потребовал от Фицо лишить Украину энергоресурсов

Президент России Владимир Путин призвал Словакию к энергетической блокаде Украины. "Закройте им поставки газа, которые идут по реверсу, закройте им поставки электроэнергии - и они сразу поймут, что есть какие-то пределы их поведения в области нарушения чужих интересов", - заявил Путин в ходе переговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо во вторник, 2 сентября, в Пекине, раскрититиковав до этого удары украинских беспилотников по нефтепроводу "Дружба".

Фицо, который стал единственным европейским лидером, прибывшим в Китай по случаю празднования в стране 80-й годовщины "победы над милитаристской Японией во время Второй мировой войны", также осудил действия Киева и пообещал поднять вопрос безопасности нефтепровода на встрече с Владимиром Зеленским 5 сентября

Словакия будет голосовать против отказа от топлива из РФ

В ходе встречи Путин поблагодарил Фицо за "независимую внешнюю политику" Словакии, тот в свою очередь сравнил Европейский Союз с "лягушкой, которая сидит на дне колодца", и не видит происходящего в мире. "Хотя я глубоко уважаю Евросоюз, он не способен реагировать на движение в мире", - заявил словацкий премьер, добавив, что его страна крайне заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Россией и поставках нефти и газа из РФ.

Кроме того, Фицо пообещал Путину, что Братислава будет голосовать против плана Европейской комиссии REPowerEU, который предусматривает полный отказ от импорта ископаемого топлива из России к 2027 году.

Путин: Россия не против членства Украины в ЕС

В беседе с Робертом Фицо президент России также поднял вопрос о гарантиях безопасности для Киева в случае завершения войны в Украине. "Это было предметом нашего (с президентом США Дональдом Трампом. - Ред.) обсуждения в Анкоридже. И мне кажется, здесь есть возможность найти консенсус", - сказал он без уточнения деталей. По словам Путина, Москва никогда не возражала против вступления Украины в Евросоюз, членство же этой страны в НАТО он назвал "неприемлемым".