Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

В ходе осеннего призыва на срочную военную службу в армию направили 133 тысячи новобранцев. В ходе весенней кампании в прошлом году на службу в армию призвали 150 тысяч человек.

Владимир Путин с самого начала полномасштабного вторжения в Украину заверял, что в боевых действиях будут участвовать только профессиональные кадровые военные, а срочников привлекать к ним не будут. Однако с первых дней вторжения СМИ писали о том, что срочники все-таки попадают на войну.

Из них, например, частично состоял экипаж флагмана Черноморского флота крейсера «Москва», затонувшего в апреле 2022 года.