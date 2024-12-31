Сейчас Россия якобы готовит нападения на Финляндию и другие страны на восточном фланге НАТО, сообщает финское издание со ссылкой на источники в альянсе.

По словам источников, Россия попытается достичь границ Абосского договора 1743 года. Оценка угрозы показывает, что Россия хочет создать для себя буферную зону.

«Российское мышление в области безопасности отражает стремление к стратегической глубине и желание создать буферную зону в Европе от Арктики до Балтийского моря и от Черного моря до Средиземного». Согласно оценкам угроз НАТО, российские ракетные удары будут нацелены и на Хельсинки, а основное направление российского наступления придется на страны Балтии», - пишет издание.

Отмечается, что в своей речи 19 декабря президент России Владимир Путин заявил, что у Российской федерации «достаточно сил и средств, чтобы вернуть все свои исторические территории», а хозяин Кремля ранее описывал свой идеал России как Российской империи XVII века. «Под угрозой окажутся Эстония, Латвия и Литва, а также юго-восток Финляндии», - говорится в материале.

Россия уже несколько лет говорит о начале войны против НАТО. О такой угрозе предупреждали несколько стран, как политики, так и военные. Несколько дней назад министр обороны Германии Борис Писториус предположил, что Россия может напасть на территорию НАТО в течение нескольких лет. По его словам, сейчас Российская федерация за несколько месяцев производит больше оружия и боеприпасов, чем все страны ЕС вместе взятые за год.

В то же время глава службы внешней разведки Эстонии Каупо Росин заявил, что в ближайшие 10-20 лет НАТО придется сдерживать Россию. Он добавил, что это возможно, но Запад должен серьезно отнестись к этой проблеме и инвестировать в оборону.