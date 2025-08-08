Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Путин готов встретиться с Трампом в Дубае. Но без Зеленского

8 августа, 2025 07:55

Президент России Владимир Путин назвал ОАЭ возможным местом для встречи с президентом США Дональдом Трампом по вопросу завершения войны в Украине, пишет The Moscow Times. «У нас много друзей, которые готовы нам помочь организовать мероприятие подобного рода. Один из друзей — это президент Объединенных Арабских Эмиратов. Я думаю, что мы решим, но это было бы одним из вполне подходящих мест», — сказал он.

При этом Путин дал понять, что не рассматривает встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках предстоящего очного контакта с Трампом. «Я уже говорил неоднократно, что ничего в целом не имею против. Это возможно, но для этого должны быть созданы определенные условия», — отметил Путин, добавив, что до них «пока далеко».

О скорой встрече президентов США и России стало известно после визита спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в Москву. В Белом доме уточнили, что с инициативой выступил Кремль. Встреча может состояться уже на следующей неделе. Локацию для переговоров в США не назвали, но уточнили, что обсуждается несколько вариантов. В их число входят Катар и Швейцария, писали СМИ. Помощник российского президента Юрий Ушаков подтвердил, что Трамп и Путин встретятся лично в ближайшие дни. По его словам, место проведения переговоров уже согласовано и будет оглашено позднее.

Вопрос трехсторонней встречи с участием Зеленского, который поднимал Уиткофф по просьбе Трампа, Москва оставила без комментария. Источники The New York Times и Financial Times утверждали, что президент США хочет организовать такие переговоры после контакта с Путиным и уже сообщил об этом европейским лидерам: премьеру Великобритании Киру Стармеру, канцлеру Германии Фридриху Мерцу и президенту Финляндии Александру Стуббу, а также генеральному секретарю НАТО Марку Рютте и Зеленскому.

По словам источников Bloomberg, знакомых с ходом телефонного разговора, Трамп заявил союзникам о намерении обсудить с Путиным прекращение огня в Украине, выразив оптимизм по этому вопросу. Также он допустил, что президент России согласится начать мирные переговоры, если их предметом будет «обмен территориями», добавили собеседники агентства.

Ранее США предлагали оставить под временным контролем России оккупированные районы Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, а также выражали готовность де-юре признать Крым частью РФ. Украине должны были вернуть все захваченные территории Харьковской области и Запорожскую АЭС, в управлении которой собирался участвовать Вашингтон.

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

