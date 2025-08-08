Путин готов встретиться с Трампом в Дубае. Но без Зеленского

При этом Путин дал понять, что не рассматривает встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках предстоящего очного контакта с Трампом. «Я уже говорил неоднократно, что ничего в целом не имею против. Это возможно, но для этого должны быть созданы определенные условия», — отметил Путин, добавив, что до них «пока далеко».

О скорой встрече президентов США и России стало известно после визита спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в Москву. В Белом доме уточнили, что с инициативой выступил Кремль. Встреча может состояться уже на следующей неделе. Локацию для переговоров в США не назвали, но уточнили, что обсуждается несколько вариантов. В их число входят Катар и Швейцария, писали СМИ. Помощник российского президента Юрий Ушаков подтвердил, что Трамп и Путин встретятся лично в ближайшие дни. По его словам, место проведения переговоров уже согласовано и будет оглашено позднее.

Вопрос трехсторонней встречи с участием Зеленского, который поднимал Уиткофф по просьбе Трампа, Москва оставила без комментария. Источники The New York Times и Financial Times утверждали, что президент США хочет организовать такие переговоры после контакта с Путиным и уже сообщил об этом европейским лидерам: премьеру Великобритании Киру Стармеру, канцлеру Германии Фридриху Мерцу и президенту Финляндии Александру Стуббу, а также генеральному секретарю НАТО Марку Рютте и Зеленскому.

По словам источников Bloomberg, знакомых с ходом телефонного разговора, Трамп заявил союзникам о намерении обсудить с Путиным прекращение огня в Украине, выразив оптимизм по этому вопросу. Также он допустил, что президент России согласится начать мирные переговоры, если их предметом будет «обмен территориями», добавили собеседники агентства.

Ранее США предлагали оставить под временным контролем России оккупированные районы Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, а также выражали готовность де-юре признать Крым частью РФ. Украине должны были вернуть все захваченные территории Харьковской области и Запорожскую АЭС, в управлении которой собирался участвовать Вашингтон.