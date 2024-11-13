Путин — это Россия? Шендерович о воскресном шествии россиян в Берлине

В ЭТО ВОСКРЕСЕНЬЕ.

БЕРЛИН, 17 НОЯБРЯ

С горечью (впрочем, давно привычной) читаю и слышу скептические реплики по поводу воскресного шествия в Берлине. Да кого они представляют? да какая у них конкретная программа? Ага, сейчас они пройдут там и свергнут Путина, гы-гы.

Говорят и пишут в таком ключе, что интересно, не только фейсбучные морализаторы, но и некоторые оппозиционные политики (что-что, а перекусывать друг другу сухожилия мы научились).

Между тем, позиция на политической доске стоит совершенно ясная.

Да, мы не свергнем Путина ни завтра, ни в воскресенье никаким выходом ни на какие улицы - ни на берлинские, ни на московские.

На московские - уже не выйдет никто, потому что сегодня это просто разновидность самосожжения, и те, кто нашли в себе силы выйти после начала войны, давно сидят в тюрьмах (если не обменены).

И даже самый многотысячный митинг на Унтер дер Линден, перед российским посольством в Берлине, разумеется, не поколеблет путинской власти и не заставит агрессора прекратить войну - тут тоже никаких иллюзий.

Но политика устроена если не простым, то логичным образом, и если не все, то очень многое в ней, как на войне, решают, по Бонапарту, "большие батальоны".

Массовость выхода - это именно что демонстрация! Демонстрация важности (или неважности) твоего места в политическом раскладе. Неопровержимая социология, по которой, в значительной степени, будет определяться вектор будущей политики. В данном случае - европейской, по отношению к Путину и России.

Если окажется, что знаковые имена российской оппозиции смогли собрать у путинского посольства в Берлине (центре антивоенной эмиграции) лишь небольшую кучку протестующих - это очевидно укрепит пошлый, доминирующий сегодня, тезис "Россия за Путина", подтвердит нравственную легитимность наглеца, окопавшегося у власти. (О юридической легитимности Путина нет речи с 2012 года, но европейский real politik традиционно не обращает внимания на такие мелочи.)

Россияне не отделяют себя от Путина и его политики? Даже в Европе, где им ничего не грозит? Оппозиция, символизирующая либеральную альтернативу Путину, столь маргинальна? Тогда какие вопросы к европейцам? Почему им нельзя сотрудничать с Путиным?

Массовый не-выход россиян на антипутинскую акцию в ближайшее воскресенье - это гражданское харакири. Это значит (с точки зрения тех, кто вырабатывает политическую повестку на российском направлении), что мы никто и звать нас никак...

Если же счёт россиян, вышедших вместе с Илья Яшин , Vladimir Kara-Murza и Юлией Навальной на протестную акцию, пойдёт на пятизначные числа - это совсем другой разговор! Это значит: россияне, символизирующие возможный европейский вектор страны - не маргинальны. И с их политическими представителями не только можно, но и политически целесообразно иметь дело...

Успех воскресной акции может стать отличным началом для нового этапа в разговоре с политической Европой, с миром.

То, что я описал выше - практическая сторона вопроса. Но есть и другая, та, которую не посчитать на пальцах, но не менее важная: человеческая...

В чем преуспел Путин за четверть века своей власти - так это в унижении, нравственной маргинализации оппонентов (нехитрое, впрочем, дело, когда у тебя в руках все Останкино, многомиллионная бумажная пресса и зачищенный интернет.)

"Народ за Путина!" А те, кто против - продажные выродки, жалкие нравственно и ничтожные количественно...

Многолетние ковровые бомбежки пропаганды сделали свое дело: спустя четверть века обычному человеку стало не только опасно, но и некомфортно выйти из ряда. Путин - это же Россия! ты что, против России? И вот, уже беглецы, мы продолжаем исправно вжимать голову в плечи, кормить эту сидящую внутри инфекцию. Маргинальность стала привычным вывихом...

Сколько россиян на самом деле поддерживает Путина, выяснится в дни его обрушения (исторический опыт августа 1991-го года заставляет меня полагать, что вокруг нашего макбетика в считаные часы образуется типовая пустота.)

Но как бы то ни было: мы, олицетворяющие собой Россию без Путина, есть и сегодня! И увидеть рядом с собой тысячи соотечественников с человеческими лицами - и побыть вместе с ними в этом (увы, подзабытом) гражданском магнитном поле - важнейшее лекарство от тоски маргинальности.

Так что приехать на воскресную демонстрацию в Берлине - прежде всего полезно для здоровья, уверяю вас!

Ну и (см.выше): 17 ноября, Берлин - время и место чрезвычайно важной для нашего будущего политической акции. "Будем сами дуть в свои паруса", как писал Станислав Ежи Лец...

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А это - информация и текст от организаторов антивоенного шествия:

"Власти Берлина согласовали маршрут антивоенного шествия демократических сил России.

Собираемся 17 ноября с 13:00 (СЕТ) на Henriette-Herz-Park, старт в 14:00. Финишируем на Unter den Linden, 63-65 (здание Посольства РФ).

Мы против войны, мы против Путина, мы за свободу политзаключенным. И мы должны консолидироваться.

Если вы в Берлине — обязательно приходите. Если вы в другом городе и можете приехать — обязательно приезжайте.

И помогайте распространять информацию о марше."

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ ПРОИЗВЕДЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ШЕНДЕРОВИЧЕМ ВИКТОРОМ АНАТОЛЬЕВИЧЕМ.