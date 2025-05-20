-Итак: на одного школьника, затронутого реформой, выделили дополнительно 34 евро в месяц. На одного детсадовца — 20 евро. Освоили только 64% финансирования. Не всем нужно оказалось.

Качественный эффект решили измерить просто: спросили у администрации школ — довольны ли они финансированием. 80% ответили, что на эти деньги смогли что-то разумное организовать.

Вывод: в 2023/2024 учебном году перевод образования на латышский язык прошёл оптимально. Школы молодцы, позитивно смотрят на вещи, им даже дополнительное финансирование не нужно.

Поэтому если вам кажется, что с образованием беда, что не хватает учителей, хороших учебников и методик, что ребёнок перегружен, что вы тратите больше 30 евро в месяц на репетиторов — не переживайте, это не отображается в отчёте.