Публицист Пуче снова сравнил русских со свиньями: на этот раз рассуждая про дроны

«Интеллектуалы всего мира обсуждают будущее искусственного интеллекта и приходят к единому выводу: в этой гонке победит тот, кто сможет лучше всего имитировать реальность. Правда, во многих случаях имитацию можно осуществить без искусственного интеллекта. Хватит бесстыдства и глупости. Возьмем в качестве примера нашу страну», - рассуждает Пуче.

Он напомнил про то, что в прошлом году на территорию Латгалии залетел российский дрон. А в этом – из-за двух дронов на время закрыли аэропорт.

«Поскольку имеются военные обстоятельства и мы втянуты во все это, подобные провокации равносильны нападению, - считает Пуче. - Советские свиньи и их наследники всегда так делали - провоцировали. Это их типичный почерк. И это тоже было намеренное действие, чтобы досадить. Если их не поймали с поличным, это нехорошо, потому что это означает, что враг чувствует себя как в своей собственной яме с навозной жижей - то есть уютно. То, что они здесь в большом количестве, - это само собой разумеется. Но то, что мы начинаем относиться к таким делам, как к сельскому спортивному матчу по метанию сапог - посмотрим, как далеко Ванька закинет свой, - ничего хорошего о нас не говорит. Этих конкретных преступников необходимо скрутить».

По его мнению, если виновных в запуске дронов все же поймают, нужно немедленно раструбить об этом так, чтобы русские поняли – здесь не будет оказано никакого приёма российской армии.

«И рассказать об этом нужно так, чтобы те, кто чего-то ожидает, поняли, что им никогда не понадобятся все помады, закупленные для целования стволов любого размера. Разумеется, найдутся и те антиньши и байбини, кто будет говорить, что так не должно быть, что мы должны думать о правах и нормах, что каждый такой случай требует идентификации или благополучия задержанного, что международные конвенции превыше всего. До такой степени красным маргиналам удалось одурачить западное общество, что оно нашло в себе полезных идиотов для обслуживания узколобых наклонностей дикарей из низшего класса», - продолжает гневаться Пуче.

Он снова позволяет себе употребить в отношении людей термин «вшивые».

«Но история говорит нам, что этих вшивых людишек, и, кстати, серо-голубых тоже, таким образом научить невозможно. В их случае нужно указать им их место недвусмысленным, прямым ответ в лицо — без учета того, что подумает об этом так называемое гражданское общество. Потому что последние — это всего лишь примитивное боевое оружие, взаимодействующее с противником. Будь то беженцы, или целенаправленное разбрасывание денег на изучение благосостояния беженцев, и тому подобное», - считает Пуче.

И продолжает рассуждать: «Так же мы должны напомнить тем оральным ансамблям народным и нацменьшинств, которые старательно повторяют стихи о «соседе, с которым можно ладить», или читают русские каракули в общественных туалетах, не переставая восторгаться их искусством и творчеством, что, несмотря на их нынешние потворства и демонстрации, в случае новой оккупации их тоже эти обделенные умом поставят к стенке. Так уже бывало в истории Латвии», - предупреждает публицист.