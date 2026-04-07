Птичий грипп уже в Европе: в Италии нашли первый случай у человека!

По данным итальянских властей, заболевший - мальчик с сопутствующими проблемами со здоровьем. После возвращения из Африки его госпитализировали в изоляцию в больницу San Gerardo в Монце. Тяжёлого течения, по имеющейся информации, нет. Диагноз подтвердили лабораторными тестами, которые выявляют генетический материал вируса.

Сам вирус H9N2 для специалистов не новость. Это вариант гриппа A, который в основном циркулирует у птиц. Его относят к низкопатогенному птичьему гриппу: для птицеводства он всё равно проблема, но у людей обычно вызывает лёгкое заболевание. С 1998 года в мире зарегистрировали 195 случаев H9N2 у людей в десяти странах Азии и Африки, и лишь два из них закончились летально.

Главное сейчас - не сам факт случая, а то, что дальше. Пока признаков серьёзной угрозы нет. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний оценивает риск для населения ЕС как очень низкий. Контакты пациента отследили, новых случаев не нашли, а подтверждённой передачи вируса от человека к человеку для H9N2 до сих пор не было.

Но совсем расслабляться никто не собирается. Этот вирус плохо приспособлен к человеку и обычно передаётся при тесном контакте с заражённой птицей или сильно загрязнённой средой. Однако сама история напоминает: птичий грипп не сидит тихо на фермах и время от времени всё же находит дорогу к людям. А значит, за такими случаями в Европе теперь будут следить особенно внимательно.