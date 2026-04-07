Птичий грипп уже в Европе: в Италии нашли первый случай у человека!

Редакция PRESS 7 апреля, 2026 11:40

Всюду жизнь 0 комментариев

LETA

В Европе впервые подтвердили заражение человека вирусом птичьего гриппа H9N2. Случай зафиксировали в Италии: речь идёт о пациенте, который заразился за пределами Европы и после поездки оказался в регионе Ломбардия. Это первый такой случай в ЕС и Европейской экономической зоне.

По данным итальянских властей, заболевший - мальчик с сопутствующими проблемами со здоровьем. После возвращения из Африки его госпитализировали в изоляцию в больницу San Gerardo в Монце. Тяжёлого течения, по имеющейся информации, нет. Диагноз подтвердили лабораторными тестами, которые выявляют генетический материал вируса.

Сам вирус H9N2 для специалистов не новость. Это вариант гриппа A, который в основном циркулирует у птиц. Его относят к низкопатогенному птичьему гриппу: для птицеводства он всё равно проблема, но у людей обычно вызывает лёгкое заболевание. С 1998 года в мире зарегистрировали 195 случаев H9N2 у людей в десяти странах Азии и Африки, и лишь два из них закончились летально.

Главное сейчас - не сам факт случая, а то, что дальше. Пока признаков серьёзной угрозы нет. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний оценивает риск для населения ЕС как очень низкий. Контакты пациента отследили, новых случаев не нашли, а подтверждённой передачи вируса от человека к человеку для H9N2 до сих пор не было.

Но совсем расслабляться никто не собирается. Этот вирус плохо приспособлен к человеку и обычно передаётся при тесном контакте с заражённой птицей или сильно загрязнённой средой. Однако сама история напоминает: птичий грипп не сидит тихо на фермах и время от времени всё же находит дорогу к людям. А значит, за такими случаями в Европе теперь будут следить особенно внимательно.

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Важно 11:53

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Важно 11:48

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Важно 11:36

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Важно 11:26

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

Важно 11:25

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля

Мир 11:23

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Выбор редакции 11:15

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

