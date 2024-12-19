«Просто отморозки»: Зеленский усомнился в адекватности Путина после слов о «дуэли» с «Орешником»

«Вы видите с кем мы имеем дело? Сегодня „товарищ из Кремля“ сказал, что Россия предлагает технологическую дуэль. Говорит, что: „Мы ударим, например, куда-то по Киеву ‚Орешником‘, этой новой ракетой, а они пусть поставят противовоздушную оборону. Ну и посмотрим, что будет“. И вы считаете, что это адекватный человек? Просто отморозки», — сказал Зеленский во время пресс-конференции в Брюсселе.

Путин, утверждая, что «Орешник» невозможно сбить, предложил «произвести некий технологический эксперимент, скажем, высокотехнологичную дуэль XXI века».

«Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве, сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесём туда удар „Орешником“, и посмотрим, что будет», — сказал он.