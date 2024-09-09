Просто огненное шоу: водитель в Риге сбил дорожный знак и протащил его за собой. ВИДЕО

ДТП произошло в субботу, 7 сентября, на улице Бривибас, в Риге. Машина марки Mercedes сбила знак на повороте.

В комментариях отметили, что не заметить такое огненное шоу мог только человек, у которого было замутнено сознание.

Оценив произошедшее, полиция вызвала медиков и провела расследование происшествия. В настоящее время нет информации о том, был ли водитель оштрафован или инцидент был признан нарушением. Полиция призывает водителей быть осторожными и никогда не недооценивать важность дорожных знаков.