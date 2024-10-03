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Просто море людей: по Старой Риге прошла огромная толпа турецких болельщиков. ВИДЕО, ФОТО (2)

Редакция PRESS 3 октября, 2024 21:19

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В среду в 19:45 на стадионе «Даугава» чемпионы Латвии по футболу RFS проводят матч второго раунда Лиги Европы УЕФА против стамбульского «Галатасарая».

Примерно за час до игры болельщики турецкой команды отправились к стадиону из Старой Риги огромной толпой, немало впечатлив местных жителей.

Судя по автобусам клуба, припаркованным у отеля Grand Holet Kempinsky, большинство болельщиков всё же приехали в нашу страну с туристической целью. При этом генеральный директор RFS Марис Верпаковскис ранее в интервью TVNET+ рассказал, что для болельщиков команды "Галатасарай" была выделена трибуна на 2500 мест, но клуб запросил только 1000 билетов, потому что большая часть желавших приехать не получила визы.

""У них [турков] проблема с получением визы. Проблемы были, когда турецкая баскетбольная команда приезжала в Ригу. Многие воспользовались этим событием, чтобы потом остаться в Европе", - сказал Верпаковскис.

Финал Лиги Европы УЕФА пройдет в Бильбао (Испания) 25 мая.

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