Просто местных продуктов на полках станет меньше: сетевые магазины о повышении штрафов в 20 раз

Он отметил, что новая максимальная ставка штрафа будет исчисляться десятками миллионов евро и первым шагом торговцев станет уменьшение рисков и сокращение круга поставщиков.

«Необходимо провести огромный объем исследований, оценить каждый заказ, и есть очень большая разница - проделать это с 400 или 100 поставщиками», — пояснил Турлайс, добавив, что каждая сделка и сотрудничество сложны, дороги и требуют ресурсов и энергии, и закупщикам придется оценивать сотрудничество в процесс сокращения общего числа поставщиков.

Он заявил, что «самые сильные» компании останутся, поскольку мелкие поставщики не смогут предложить такой же широкий ассортимент, как крупные. «Если производитель способен поставлять более широкий ассортимент, у него больше шансов остаться», — подчеркнул Турлайс.

А так как себестоимость товаров латвийских производителей в основном не ниже импортной, говорит Турлайс, то это также создает риски для латвийских производителей.

По его словам, ассортимент Rimi всегда в значительной степени выигрывает от местных поставок, особенно в сегменте свежих продуктов питания, куда входят хлеб, мясо, молоко и сыр. «Местное производство составляет около 70%», — подчеркнул Турлайс.

Он отметил, что новые поправки делают для Rimi более рискованным сотрудничество с мелкими и разрозненными поставщиками, а штрафы заставят торговцев быть начеку.

Комментируя тот факт, что Совет по конкуренции до сих пор не наложил ни на кого максимальный штраф в размере 0,2% от оборота, Турлайс сказал, что он недоумевает, почему штраф вообще был увеличен в 20 раз до 4%, если в прошлом году Совет по конкуренции не получил ни одной жалобы на торговцев и не было возбуждено ни одного дела.

Уже сообщалось, что правительство одобрило законопроект Министерства экономики о развитии равной конкуренции в розничной торговле продуктами питания. Цель законопроекта - способствовать развитию честной торговой практики и обеспечению равной конкуренции на рынке розничной торговли продуктами питания, а также сбалансировать сотрудничество в случаях, когда экономически более сильный закупщик сельскохозяйственной и пищевой продукции недобросовестно пользуется своим положением в ущерб поставщику.

Министерство экономики отметило, что закупщики часто применяют неравные условия, в том числе и наценки, для отдельных поставщиков или групп товаров, в схожих сделках. А новые правила сократят риски дискриминации.