Просто есть нечего: почему латвийцы не спешат заводить детей

"Eurostat" предлагает данные о расходах на продукты питания в процентах от общего объема расходов на семью с двумя детьми, у которой есть один кормилец и его доходы составляют 67% от средних доходов по стране. В этой категории Латвия занимает второе место после Болгарии.

То есть в Латвии такая семья тратит на продукты 55,7% от общего объема своих доходов. Уточним, сколько составляет 67% от среднего дохода по стране. В 3-м квартале 2024 года средняя брутто-зарплата в стране составила 1703 евро, а нетто, приблизительно округлив, - 1250 евро.

То есть кормилец семьи с двумя детьми получает на руки 837,5 евро и из этой суммы около 467 евро тратит на еду, чтобы прокормить семью. Оставшимися 370,5 евро эта семья с двумя детьми должна быть в состоянии оплатить расходы на жилье, транспорт и гигиену и иметь возможность думать о третьем ребенке, чтобы страна стала процветающей, а нация сильной. В Латвии проблема демографии кроется в продовольствии.

Утверждение, конечно, неоднозначное, и может быть возражение, что вот в Европе такая же средняя семья с двумя детьми в среднем тратит на еду только 26,8% своих доходов, но, к сожалению, показатели рождаемости у них не лучше. Но если остановиться на расходах в размере 55,7% на еду, становится понятно, что ни о чем другом говорить уже не стоит. Даже о большем пространстве для жизни не стоит, потому что нет смысла семье с двумя детьми вместо двухкомнатной квартиры искать жилье побольше, если взрослые в семье понимают, что третьего ребенка не смогут накормить.

Если такими проблемами озабочена половина семей с детьми, у нас нет возможности изменить общую демографическую тенденцию. Потому что состоятельная сторона - те, кто мог бы себе это позволить - арифметически не сможет покрыть недостачу, которая возникает на бедной стороне. Не секрет, что многие останавливаются уже на первом ребенке.

(Diena)