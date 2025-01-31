Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 31. Января Завтра: Tekla, Violeta
Доступность

Просто есть нечего: почему латвийцы не спешат заводить детей

© LETA 31 января, 2025 12:39

Новости Латвии 0 комментариев

Если в стране детей недостаточно потому, что их нельзя прокормить, такая страна заканчивается из-за нехватки населения. Именно так, в духе Архимеда, мы можем представить политикам и правительству Латвии данные о том, что сейчас семья с двумя детьми и одним кормильцем тратит на еду более половины своих доходов, и это второй по величине показатель в Евросоюзе.

"Eurostat" предлагает данные о расходах на продукты питания в процентах от общего объема расходов на семью с двумя детьми, у которой есть один кормилец и его доходы составляют 67% от средних доходов по стране. В этой категории Латвия занимает второе место после Болгарии.

То есть в Латвии такая семья тратит на продукты 55,7% от общего объема своих доходов. Уточним, сколько составляет 67% от среднего дохода по стране. В 3-м квартале 2024 года средняя брутто-зарплата в стране составила 1703 евро, а нетто, приблизительно округлив, - 1250 евро.

То есть кормилец семьи с двумя детьми получает на руки 837,5 евро и из этой суммы около 467 евро тратит на еду, чтобы прокормить семью. Оставшимися 370,5 евро эта семья с двумя детьми должна быть в состоянии оплатить расходы на жилье, транспорт и гигиену и иметь возможность думать о третьем ребенке, чтобы страна стала процветающей, а нация сильной. В Латвии проблема демографии кроется в продовольствии.

Утверждение, конечно, неоднозначное, и может быть возражение, что вот в Европе такая же средняя семья с двумя детьми в среднем тратит на еду только 26,8% своих доходов, но, к сожалению, показатели рождаемости у них не лучше. Но если остановиться на расходах в размере 55,7% на еду, становится понятно, что ни о чем другом говорить уже не стоит. Даже о большем пространстве для жизни не стоит, потому что нет смысла семье с двумя детьми вместо двухкомнатной квартиры искать жилье побольше, если взрослые в семье понимают, что третьего ребенка не смогут накормить.

Если такими проблемами озабочена половина семей с детьми, у нас нет возможности изменить общую демографическую тенденцию. Потому что состоятельная сторона - те, кто мог бы себе это позволить - арифметически не сможет покрыть недостачу, которая возникает на бедной стороне. Не секрет, что многие останавливаются уже на первом ребенке.

(Diena)

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 10 реакций
Комментарии (0) 10 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Бундестаг ФРГ одобрил закон о миссии бундесвера в Литве

Мир 17:10

Мир 0 комментариев

Для размещения бригады бундесвера в Литве будут изменены некоторые рамочные условия. Бундестаг дал зеленый свет финансовым стимулам и улучшениям в профессиональной сфере.

Для размещения бригады бундесвера в Литве будут изменены некоторые рамочные условия. Бундестаг дал зеленый свет финансовым стимулам и улучшениям в профессиональной сфере.

Читать
Загрузка

Военных КНДР вывели с фронта в Курской области после потерь

Мир 16:55

Мир 0 комментариев

Северокорейских военных не видели на линии фронта в Курской области уже около двух недель, пишет NYT. Собеседники издания объясняют отвод войск КНДР большими потерями.

Северокорейских военных не видели на линии фронта в Курской области уже около двух недель, пишет NYT. Собеседники издания объясняют отвод войск КНДР большими потерями.

Читать

В Даугавпилсе установлен новый национальный рекорд тепла

Новости Латвии 16:37

Новости Латвии 0 комментариев

В пятницу днем температура воздуха в Даугавпилсе превысила +8 градусов, и такая теплая погода 31 января в Латвии зафиксирована впервые, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В пятницу днем температура воздуха в Даугавпилсе превысила +8 градусов, и такая теплая погода 31 января в Латвии зафиксирована впервые, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Читать

В Аглоне с телекоммуникационной башни упал и разбился 18-летний парень: почему доступ на вышку открыт для молодёжи?

Важно 16:24

Важно 0 комментариев

В Аглоне в результате падения с телекоммуникационной башни погиб 18-летний парень - талантливый футболист. Местные жители не понимают, почему компания Tet, которой принадлежит вышка, до сих пор не ограничила возможность взобраться на башню, рассказывает программа Bez Tabu, телеканала TV3.

В Аглоне в результате падения с телекоммуникационной башни погиб 18-летний парень - талантливый футболист. Местные жители не понимают, почему компания Tet, которой принадлежит вышка, до сих пор не ограничила возможность взобраться на башню, рассказывает программа Bez Tabu, телеканала TV3.

Читать

В Латвии начинается опрос населения: кого впускать?

Новости Латвии 16:23

Новости Латвии 0 комментариев

Сегодня Центральное статистическое управление (ЦСУ) начинает ежегодное исследование о доходах и условиях жизни в Латвии. Восемь тысяч домохозяйств по всей стране будут опрошены о жилищных условиях, заработках, самооценке состояния здоровья, степени социальной изоляции и материальных лишениях. Статистиков интересует также состав домохозяйств и социально-экономические характеристики их членов, сообщает LSM+.

Сегодня Центральное статистическое управление (ЦСУ) начинает ежегодное исследование о доходах и условиях жизни в Латвии. Восемь тысяч домохозяйств по всей стране будут опрошены о жилищных условиях, заработках, самооценке состояния здоровья, степени социальной изоляции и материальных лишениях. Статистиков интересует также состав домохозяйств и социально-экономические характеристики их членов, сообщает LSM+.

Читать

Не только мексиканцы: стало известно,сколько граждан Латвии Трамп отправит восвояси

Важно 16:18

Важно 0 комментариев

Американское агентство Fox News опубликовало список Центра иммиграционного и таможенного контроля США, в котором обобщена информация о количестве нелегальных иммигрантов, подлежащих депортации из страны.

Американское агентство Fox News опубликовало список Центра иммиграционного и таможенного контроля США, в котором обобщена информация о количестве нелегальных иммигрантов, подлежащих депортации из страны.

Читать

Погода в субботу: синоптики не обрадовали

Новости Латвии 16:03

Новости Латвии 0 комментариев

В Латгале, Селии и части Видземе в ночь на субботу ожидается сильный дождь, который местами перейдет в снег, прогнозируют синоптики.

В Латгале, Селии и части Видземе в ночь на субботу ожидается сильный дождь, который местами перейдет в снег, прогнозируют синоптики.

Читать