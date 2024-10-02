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Прошедший сентябрь стал рекордно теплым в Латвии

© LETA 2 октября, 2024 11:12

Для настроения 0 комментариев

Средняя температура воздуха в Латвии в сентябре составила +16,1 градуса, таким образом, прежний рекорд самого теплого сентября 2023 года превышен на 0,3 градуса, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

До этого рекорд составлял +15,2 градуса и был зарегистрирован в сентябре 1934 года. Данные о средней температуре воздуха в Латвии обобщаются с 1924 года.

В прошлом месяце самая высокая температура составила +30 градусов 4 сентября в Бауске, а самая низкая была зарегистрирована 30 сентября в Зосени - минус 1,3 градуса.

Температура воздуха была выше нормы в течение всего месяца, за исключением последних двух дней, при этом вторая декада была на 4,7 градуса теплее обычного. В целом сентябрь оказался теплее нормы на 3,8 градуса.

В течение 14 дней в сентябре хотя бы одна метеостанция фиксировала новый рекорд тепла, а за весь месяц было побито 87 температурных рекордов.

Среднее количество осадков в сентябре составило 51,9 миллиметра, или 85% от средних многолетних показателей. Самые сильные порывы ветра были зафиксированы во время грозы 27 сентября в Лиепайском порту - 29,3 метра в секунду.

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