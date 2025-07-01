Пропалывают брусчатку и ассистируют директору: кем работают школьники в каникулы

Многие молодые люди ищут возможности работы с помощью Государственного агентства занятости (ГАЗ), которое предлагает школьникам работу во время летних каникул с 2004 года. С каждым годом расширяется как круг работодателей и количество представленных отраслей, так и численность трудоустроенной молодежи.

Как ранее сообщило Министерство благосостояния, в этом году заявки на программу подали 950 работодателей. Финансирование, предусмотренное на проведение мероприятия по летнему трудоустройству школьников, в этом году увеличено до 5,3 млн, что позволяет обеспечить трудоустройство 13,8 тыс. школьников в течение одного месяца.

Чаще всего подросткам предлагается работа подсобных рабочих: уборка территории или помещений, работа официантом и помощником повара и т.п. Но в последние годы все чаще появляются возможности и в специфических отраслях, особенно в сфере информационных технологий и в финансовом секторе.

Например, сейчас в списке актуальных рабочих мест на сайте ГАЗ размещено предложение школьнику поработать помощником генерального директора, и в требованиях к претенденту среди прочего упомянуто: "Здравствуй, мой будущий ассистент! Если ты тот, кто освободит мои руки, будет моим доверенным лицом, моим планировщиком и оптимизатором процессов, и мы будем действовать созвучно, как рука с перчаткой, тогда именно тебя я ищу!"

"Работодатели все чаще записываются на программу с целью наладить долгосрочную связь с потенциальными кадрами", - поясняет директор департамента мероприятий по трудоустройству ГАЗ Павел Белисов. Пропалывают брусчатку и ассистируют директору"Первый опыт работы для школьника - это знакомство с отраслью и рабочей средой. В меньшей степени оценивается сам объем работы, в большей - интерес, отношение и мотивация".

Это газете "Bauskas Dzīve" подтверждает и руководитель Баускского филиала ГАЗ Игунда Бемане, которая подчеркивает: есть положительные примеры, когда во время программы у предприятия налаживается очень хорошее сотрудничество с молодым человеком, которое затем продолжается в течение нескольких лет.

(Latvijas Avīze)