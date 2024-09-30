Прокурор потребовал серьезные сроки для обвиняемых по делу об убийстве Мартиньша Бункуса

Для обвиняемого в убийстве гражданина России Виктора Кривошя требуют пожизненного заключения.

А для бизнесменов Александра Бабенко и Михаила Ульмана, обвиняемых в заказе убийства, прокурор просит наказание в виде 20 лет лишения свободы для каждого, пробационный надзор еще на три года и конфискацию имущества.

Прения сторон - один из последних этапов перед тем, как суд приступит к подготовке приговора.

Прокурор Алдис Ласманис подтвердил агентству LETA этим летом, что все трое обвиняемых по делу об убийстве Бункуса должны отбыть максимальный срок предварительного заключения в ноябре. Это означает, что к этому времени в суде должен быть вынесен полный вердикт, иначе содержание подсудимых под стражей будет прекращено.

С момента заключения под стражу Ульман и Бабенко неоднократно просили суд пересмотреть вопрос об их освобождении под залог, но суд неизменно отклонял их просьбы. Обвинение выразило опасение, что освобождение подсудимых из-под стражи может помешать судебному разбирательству, а также позволит им покинуть страну.