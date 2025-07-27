Прокуратура 20 лет занималась бессмысленным делом? Директор музея «Евреи в Латвии» о процессе Цукурса

Уже сообщалось, что в конце мая Генпрокуратура в очередной раз возобновила этот уголовный процесс.

Комментируя решение Генпрокуратуры, Ленский заявил, что прокуратура еще в 2016-м обращалась к еврейской общине для получения необходимых доказательств, но, похоже, их проигнорировали и не приобщили к материалам дела. После прекращения уголовного процесса и последовавшего скандала прокуратура получила те же самые документы из Израиля и теперь не может их игнорировать. Дополнительно также поступили документы из британского архива, так как ранее в Великобритании велся сбор доказательств об участии Цукурса и других людей в уничтожении евреев.

Ленский подчеркивает, что теперь прокуратура должна будет тщательно рассмотреть документы. Ему неясны причины, почему уголовный процесс за все эти годы не сдвинулся с места.

"Легче всего сказать, что все антисемиты, но это не объяснение, поскольку мы отлично понимаем, что все не могут такими быть", - уверен Ленский. Он считает, что проблема может быть в том, что прокуратура не может признать ошибку, что уголовный процесс в свое время вообще не нужно было начинать, так как участник дела давно умер.

По мнению Ленского, прокуратуре, возможно, трудно признать, что 20 лет она занималась в целом бессмысленным делом.

Несмотря на это, для еврейской общины теперь важно, чтобы прокуратура завершила уголовный процесс, так как общине ясно, что Цукурс - преступник, признал Ленский.

Он считает неприемлемым факт, когда прокуратура заявляет, что Цукурс невиновен, и прекращает уголовный процесс.

Уже сообщалось, что уголовный процесс о возможном соучастии Цукурса в уничтожении еврейского гражданского населения был начат в 2006 году, а в 2018 году Генпрокуратура прекратила его в первый раз.

Во время Второй мировой войны деятельность Цукурса была связана с так называемой командой Арайса, участвовавшей в массовых убийствах гражданского населения во время немецкой оккупации. В ходе начатого уголовного процесса доказано, что Цукурс 14 июля 1941 года приступил к службе в команде Арайса в офицерском звании. Поначалу он был помощником Арайса, впоследствии - ответственным за эксплуатацию и ремонт служебных автомашин, хранение вооружения, его техобслуживание и выдачу.

Обширная информация в ходе следствия получена путем проверок в архивах Латвийской Республики, изучения сотен уголовных дел из архива КГБ Латвийской ССР, в том числе уголовного дела по обвинению Арайса, материалов архивного фонда "Чрезвычайная комиссия ЛССР", проверки материалов уголовного дела, в которых КГБ ЛССР были собраны показания участников команды Арайса, а также материалы Гамбургского окружного суда по делу Арайса.

Были также направлены ходатайства о правовой помощи в Россию, Бразилию, Гамбургский окружной суд, проанализированы материалы, присланные центром Симона Визентая, информация из СМИ, информация, присланная родственниками Цукурса, и др.

Информация, полученная из-за рубежа, в том числе из России, и ранее была недостаточной для того, чтобы подтвердить или опровергнуть факт участия Цукурса в уничтожении еврейского гражданского населения.

Однако в 2019 году Совет еврейских общин Латвии и несколько пострадавших обратились с заявлением к тогдашнему генпрокурору Эрику Калнмейерсу, ходатайствуя о возобновлении уголовного процесса против Цукурса. Заявление было обосновано новыми обстоятельствами, в том числе показаниями проживающего в Израиле частного лица, которое, по его словам, лично видело Цукурса и наблюдало за его действиями во время конвоирования заключенных из Рижского гетто в Румбулу, а также воспоминаниями Абрама Шапиро.

Уголовный процесс был возобновлен, но в конце 2023 года прокурор Генпрокуратуры Юрис Лочмелис снова его прекратил за отсутствием состава преступления в совершенном деянии.

Старший прокурор Марис Лея, сочтя, что при оценке доказательств были допущены ошибки, в январе 2024 года отменил решение о прекращении уголовного процесса и поручил продолжить расследование прокурору Лочмелису.

4 апреля нынешнего года Лочмелис в очередной раз прекратил уголовный процесс, поскольку констатировал, что в действиях Цукурса отсутствует состав преступления, предусмотренного статьей Уголовного закона "Геноцид". В деле также не было выявлено ни одно иное ныне живущее лицо, в связи с возможным участием которого в акциях массового уничтожения еврейского гражданского населения в Латвии во время Второй мировой войны было бы основание и необходимость вести дальнейшее расследование согласно правовому урегулированию, установленному законом.

Теперь уголовный процесс возобновлен уже в третий раз.