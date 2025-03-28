Прогулки по Риге: тайны Гризинькалнса

Скульптура забавного персонажа из сказки «Спридитис» была тем местом, где собирались ватаги детей разного возраста, - и неважно, жаркое лето стояло на дворе или засыпала снегом все вокруг ледяная зима.

Писающая (а скажите, что это не так!) фигура увальня Лутаусиса (скульптор Мартиньш Шмалцс) появилась в парке в далеком уже 1930 году, когда его территорию стали активно благоустраивать — после десятилетнего периода запустения.

Гора нудистов и любовных парочек

Представьте, в 1929 году здесь квартировался и проводил саперные учения 5-й пехотный полк Цесисской дивизии Латвийской армии. Даже невозможно было поверить, что еще каких-то десять-пятнадцать лет тому назад здесь же чинно гуляли господа и красиво одетые дамы, выступали циркачи, работали рестораны, показывали кино и весело кружили карусели.

Автор на фоне трехметрового гиганта из аллажского песчаника

Газеты того времени не без ехидства писали, что за каждым кустом парка Гризинькалнс (или как еще называли место – Гризенберг) можно встретить милующуюся любовную парочку, и, что еще пикантнее, на склонах заросшего и заброшенного парка в теплое время года принимают солнечные ванны «пликни»: таким словом в те времена в Латвии называли нудистов.

Всё началось с пива Фрица Шиндлера

Парк переживал разные периоды, его история похожа на американские горки, которые, что фантастика, были установлены в этом парке еще в 1910-1911 годах.

Вход в парк для мужчин тогда стоил 20 копеек, а для женщин - вдвое меньше, такое вот отношение было к дамам.

В местном театре Apollo, который из летнего был превращен в круглогодичный, начинали свою творческую биографию актер и режиссер Эдуард Смильгис, популярная актриса Мирдза Шмитхене, оперная звезда Адольф Кактиньш, Тия Банга, Альфред Амтманис-Бриедитис – много кто из известных латышей… Люди отдыхали в работающем здесь ресторане, танцевали на специальной площадке под оркестр, пили кофе в беседке на самой вершине холма.

Все это великолепие: звучащая музыка, фонтаны и развлечения в любимом парке - было создано с легкой руки и благодаря тяжелому кошельку Фрица Шиндлера. В 1903 году на Песчаной горе (так это место именовалось) предприимчивый пивовар установил пивной павильон, который до этого поработал у него на рижской юбилейной выставке Putnu p?ava. И в качестве благодарности городским властям за разрешение обосноваться в парке пивной король обязался понастроить объекты инфраструктуры.

Гризинькалнс, начало 20-го века

Надо сказать, слово свое он сдержал, все хорошело и развивалось в парке как на пивных дрожжах, и к 1911 году цветущий парк Гризинькалнс (название узаконено в 1903 году) был уже одним из самых любимых мест отдыха в столице.

Остальную территорию занимал прекрасный открытый сад. Для улучшения почвы парка город по особому договору с управлением железной дороги тогда обменял 60 кубометров песка с холма на 800 кубометров хорошего, качественного чернозема.

Парку повезло втройне – разработкой его садового дизайна занимался талантливый немецкий ландшафтный архитектор Георг Куфалдт.

Золотой песок и лекарь императрицы

Отмотаем время назад - на четыре тысячи лет назад. Природный холм парка Гризинькалнс – это берег старого русла Даугавы, которая за века нанесла сюда чистейшего золотого балтийского песка. Дюна высотой 24 метра над уровнем моря прячется от нас под слоем чернозема, укрепленного корнями деревьев и кустов...

Сохранились данные, что еще в 1678 году в этих местах, но чуть ближе к полотну современной железной дороги (приблизительно на углу улиц Браслас и Мадонас), было поместье, которое каждый раз с приходом новых владельцев меняло свое название, но не суть. Этот кусок земли был тем земным раем, где жители Риги, тогда все еще утопавшей в нечистотах и тяжелом воздухе мастерских, наслаждались свежим воздухом и красотой природы.

Неизвестно, как бы оно все было с Песчаной горой сегодня, если бы в 1742 году в Риге не поселился личный лекарь российской императрицы Анны Иоанновны — ученый, врач, ботаник и писатель Иоганн Бернхард Фишер.

Иоганн Бернхард Фишер — личность когда-то знаменитая. Родом он из Любека, учился в Германии, в 1705 году получил степень доктора медицины. В 1710-м переехал в Ригу - отец был здесь гарнизонным врачом. Фишер-младший получил место городского врача. С 1725 года он постоянно лечит (при этом весьма успешно) Анну Иоанновну – тогда герцогиню курляндскую, живущую в Митаве (Елгаве). А когда она взошла на российский престол, забрала своего лекаря с собой.

Для справки замечу, что еще в 1735 году господин Иоганн Фишер занял пост главного директора медицинской канцелярии. Современники писали, что в отличие от предшественника, прославившегося доносами и компиляцией научных трудов, Иоганн Фишер был знатоком своего дела - отличным доктором, сочетавшим врачебную практику с административной.

И хотя имя этого человека редко упоминают в связи с историей Гризинькалнса, он был тем человеком, который разбил на горе аллею и фруктовый сад. Он изучал растения, которые тут росли, и удивлялся – как много здесь именно целебных трав.

В 1794 году поместье почившего в 1972-м Фишера от его наследников перешло в собственность купца Гризиня (вот оно, знаковое имя), который его значительно расширил, купив прилегающие земли. Позже, в 1824-м, строения и земля поместья перешли к староверам, людям серьезным и трудолюбивым (в собственность организации социальной помощи старообрядцев Риги - благотворительного учреждения Гребенщикова), которые разбили тут отличные огороды и устроили замечательные пастбища.

Историки выяснили, что первое предложение разбить в этих местах парк – на огромной дюне - городская управа получила в 1885 году, но тогда эту «безумную» идею отклонили.

Вернулись к мысли о создании парка лишь в 1901 году, года стало ясно: район развивается, строятся крупные предприятия и дома для рабочих. Без зрелищ — никак, досуг надо было обеспечивать...

Как дракон спас Дом садовника

Первая мировая война наделала много горя. Какой парк, если кругом смерть и беда? Гризинькалнс замер, погрузился в темноту и тишину, стал затягиваться бурьяном. А все 16 прекрасных строений, кроме одного, погибли в пожаре – огонь сожрал все до тла вместе с известным фотоателье.

Уцелело только одно здание — крохотный Дом садовника 1903 года рождения, который построен в швейцарском стиле и сегодня достойно реставрирован, можете полюбоваться этим старожилом на досуге.

По версии оккультистов, от огня это деревянное строение спасли драконы, которые украшают здание. А историки говорят, будто от уничтожения домик спасло то, что он находится на отшибе (со стороны Яня Асара) – под прикрытием и на расстоянии от больших деревьев.

Помнит эта избушка с драконами (а заодно с туалетами) и легендарного садовника Гризинькалнса – чудесного Карлиса Озолса, который ухаживал за парком с 1930 по 1971 год. Только в 90-летнем возрасте этот достойный человек ушел на пенсию. Всю жизнь он выращивал здесь розы (был большим специалистом по этой части) и редкие экзотические виды деревьев и кустов.

До сих пор в Гризинькалнсе распускаются по весне некоторые редкие породы деревьев, которых в Риге больше нигде нет: охраняемый в Латвии вид ягодного тиса, редкий вид Globosa — западной туи, низкий миндаль. В общей сложности около шестидесяти (!) уникальных пород растений можно найти на территории парка, среди них горную и черную сосну, пихту Дармштадта, березу бумажную, клен Татарии. Плюс еще шестнадцать видов, органичных для Латвии.

Каскадные розарии на террасах, которые цветут буквально весь сезон, - остатки былой роскоши. Многие старожилы помнят, как садовник Карлис возился со своими любимицами. Возле этих самых цветов одним июньским летом моя дочка пошла собственными ногами под ласковым взглядом Лутаусиса...

Отблески 1905 года...

В 1974 году рядом с Домиком садовника - у входа в парк со стороны пересечения улиц Пернавас и Яня Асара - был торжественно поставлен памятник революционерам 1905 года (скульптор Валдис Албергс — тот, что создал также «Красных стрелков»). Здесь в советское время принимали в пионеры и проходили торжественные линейки.

Памятник этот - из известнякового туфа, который был высечен вроде бы из глыбы, отколотой от утеса Стабурагс, утонувшего в водохранилище Плявиньской ГЭС еще в 1966 году. Не понимаю - под водой они его, что ли, пилили? Наверное, заранее откололи и привезли в мастерскую скульптора… Но в любом случае, если хотите прикоснуться к камням легендарного утеса, то можно прийти в парк Гризинькалнс.

Часть историков говорит, что массовые демонстрации на горе Гризинькалнс были не в 1905 году, а в 1919-м. А в момент первой революции в этом парке тайно раздавали оружие и листовки рабочим этого, всегда очень пролетарского района Риги.

В 1930 году парк был переименован в парк 1905 года. Сегодня он носит свое первоначальное имя.

Секретный бункер и ястреб на страже

В 1949 году в парке угнездился подземный стратегический объект особой секретности – бункер для работников штаба Прибалтийского военного округа. Это убежище было построено на случай ядерной войны: не приведи господь, пригодится нам...

Подземный ход из этой суперноры, которая и сегодня в отличном состоянии, вел к воинской части, располагавшейся на улице Сапиеру.

Да, лишь бы не было войны. На елке возле бункера — мама дорогая – сидит ястреб-тетеревятник и смотрит на меня своими огромными пронзительными желтоватыми глазами. Знаю - у него тут где-то гнездо, чудеса просто...

Людмила ВЕВЕРЕ

Фото из архива и из семейного архива