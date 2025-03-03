«Прогрессивные» выдвинули своего кандидата на пост министра сообщения

Швинка в 2002 году получил в Латвийском университете степень бакалавра социальных наук по управлению, был руководителем нескольких предприятий. В 14-м Сейме работает в комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, а также в комиссии по национальной безопасности.

Как сообщалось, ранее Силиня объявила о рестарте правительства, отправив в отставку министра сообщения Каспарса Бришкенса ("Прогрессивные"), министра образования Анду Чакшу ("Новое Единство") и министра благосостояния Улдиса Аугулиса (Союз зеленых и крестьян).

Позже "Новое Единство" выдвинуло на пост министра образования председателя Цесисской краевой думы Яниса Розенбергса, но он по личным причинам снял свою кандидатуру, после чего партия предложила кандидатуру парламентского секретаря Министерства иностранных дел Даце Мелбарде.

Союз зеленых и крестьян выдвинул на пост министра благосостояния парламентского секретаря Министерства благосостояния Рейниса Узулниекса.