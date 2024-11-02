"Прогрессивные" обосновывают это требование необходимостью более эффективного и продуманного использования ресурсов самоуправления, «особенно в этот сложный период планирования бюджета».

Должность вице-спикера Рижской думы, которая включает в себя функции обеспечения безопасности, борьбы с коррупцией и прозрачности, обходится самоуправлению примерно в 130 000 евро в год, отметила фракция, утверждая, что аналогичные функции уже выполняет Комитет по безопасности, порядку и предотвращению коррупции, который призван решать эти вопросы.

«Прогрессивные» утверждают, что необходимо оценить, насколько оправдано дублирование этой должности в муниципалитете.

«Сейчас недопустимо, чтобы муниципалитет тратил сотни тысяч евро на дублирование функций, когда полномочия комитета совета мог бы эффективно выполнять один руководитель подразделения. За этот сектор должна быть единая политическая ответственность, и это шаг, который показывает готовность муниципалитета работать более эффективно», - говорит лидер фракции Виестурс Клейнбергс.