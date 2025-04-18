Прогноз погоды на следующую неделю: резко похолодает

В пятницу воздух прогреется до +24...+28 градусов, в субботу температура составит +21...+26 градусов, более прохладная погода сохранится на части побережья.

Максимальная температура воздуха в воскресенье составит +15...+20 градусов, местами в Курземе и на Видземском побережье - от +9 до +14 градусов; в понедельник возможно понижение температуры еще на несколько градусов.

В праздничные выходные местами ожидаются дожди и грозы, локально - сильные ливни, во время грозы также вероятен град и сильные порывы ветра. В остальное время ветер будет преимущественно слабым, ночью в некоторых районах образуется туман, который на морском побережье возможен и днем.

Согласно нынешнему прогнозу "Global Forecast System", на следующей неделе температура воздуха в основном не превысит +15 градусов, в самые холодные ночи столбики термометров местами могут опуститься чуть ниже нуля. Иногда ожидаются осадки.