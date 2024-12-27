Прогноз на 2025 год: рост экономики станет «более убедительным»

После довольно неубедительных результатов 2024 года валовой внутренний продукт (ВВП) Латвии, согласно прогнозам банковских аналитиков, может вырасти в следующем году на 1,7-2,2%. Вначале это будет обусловлено ростом внутреннего спроса, но ожидается, что в дальнейшем улучшится и внешний спрос. Однако любые события, связанные с ситуацией с безопасностью в регионе, будут влиять и на латвийскую экономику.

Главный экономист "Citadele" Карлис Пургайлис настроен оптимистично и прогнозирует, что в 2025 году экономика Латвии вырастет на 2,2%. "По сравнению с 2024 годом одним из основных факторов ускорения роста в 2025 году станут более дешевые деньги, то есть снижение процентных ставок и ожидаемый рост спроса на заимствованные средства", - отмечает эксперт.

Финансовые рынки в настоящее время ожидают, что ЕЦБ снизит до июня 2025 года процентные ставки четыре раза, и шестимесячная ставка EURIBOR, вероятно, достигнет к лету 2%, а это окажет положительное влияние и на внутренний спрос, и на экспортные отрасли Латвии, поскольку более дешевые деньги будут стимулировать экономику еврозоны.

По прогнозам Пургайлиса, в 2025 году ожидается положительное влияние строительной отрасли и сектора недвижимости на экономическую активность в Латвии, так как будут расти объемы ипотечного кредитования