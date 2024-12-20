Прогноз эксперта на 2025 год: нужно очень постараться преодолеть глобальную нестабильность с минимальными потерями

Влияние президентских выборов в США

Росток подчеркнул, что исход президентских выборов в США окажет значительное влияние на ситуацию в Украине. Дональд Трамп вернется на пост президента, а это значит, что политика США в отношении Европы и НАТО обязательно изменится, считает Ростокс.

«Трамп, скорее всего, попытается разрешить эту войну, но в его подходе может отсутствовать понимание интересов безопасности Европы», - поясняет Ростокс.

Он также отметил, что такая политика может привести к меньшему участию США в вопросах европейской безопасности.

Ростокс подчеркнул, что сила и стабильность НАТО в следующем году будет зависеть от отношений между США и Европой. Если администрация Трампа выберет агрессивную экономическую политику в отношении европейских стран, например, введет тарифы против европейских стран, это также может негативно сказаться на способности НАТО действовать.

Война в Украине и угроза России для Запада

Росток предполагает, что война в Украине продолжится в 2025 году, и подчеркнул взаимосвязанность конфликта с событиями в других частях мира.

«Военные конфликты, происходящие в Сирии и других странах, не являются изолированными. Однако нет никаких оснований говорить о начале третьей мировой войны», - сказал эксперт.

Он отметил, что Россия по-прежнему будет рассматривать НАТО как противника, и Латвии придется считаться с различными недружественными действиями, включая кибератаки и попытки саботажа. «Мы живем в тени России, и в будущем враждебные действия против нас могут усилиться - беспилотники, кибератаки», - предупредил Ростокс.

Стабильность Латвии в наступающем году

Несмотря на глобальные вызовы, Ростокс отметил, что у Латвии есть все возможности сохранить стабильность. Он подчеркнул, что международная ситуация будет очень динамичной и задачей нашей страны будет пережить этот период с минимальными потерями. «Будет огромная нестабильность, и наша задача — преодолеть эту нестабильность, ничего не потеряв», — сказал Ростокс.

Эксперт призвал общественность сохранять бдительность и надежду, одновременно укрепляя национальную оборону и безопасность, что важно не только для Латвии, но и для всего региона.