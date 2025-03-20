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Профсоюз: руководство Latvijas Valsts meži угрожает работникам. На предприятии обвинения отрицают

© Lsm.lv 20 марта, 2025 15:26

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Работники предприятия Latvijas Valsts meži (LVM) обеспокоены своим будущим из-за реформы, сообщили Латвийскому радио в отраслевом профсоюзе, куда работники Latvijas Valsts meži обратились за помощью. По информации профсоюза, вместо того, чтобы поговорить с подчиненными, руководство LVM начало угрожать, из-за чего компания может лишиться важного сертификата PEFC, отмечают в профсоюзе. Европейская федерация строителей и деревообработчиков также осведомлена об этой проблеме и считает ситуацию очень серьезной, призывая стороны сесть за стол переговоров, рассказывает Латвийское радио.

В силу геополитических обстоятельств Латвии нужны деньги на национальную оборону. Экономить пытаются не только в госуправлении, но и в государственных предприятиях с помощью реформ. Предприятие Latvijas Valsts meži, которое, по собственным подсчетам, за 25 лет принесло госбюджету более 2,1 млрд евро, также ищет возможности для оптимизации. По состоянию на конец прошлого года в компании работало почти 1400 сотрудников.

Хотя точно не определено, сколько сотрудников могут сократить в этом году, предприятие сообщило Latvijas Radio, что речь идет о нескольких процентах — то есть, по меньшей мере, о нескольких десятках специалистов. Реформа, начавшаяся в прошлом году, обеспокоила почти сотню работников. Их интересы представляет Латвийский профсоюз работников лесной промышленности, в котором насчитывается более 2800 членов.

«Естественной реакцией членов профсоюза было написать руководству Latvijas Valsts meži — правлению — и проинформировать Министерство земледелия об этих опасениях, которые есть у работников в связи с происходящими изменениями на предприятии, но плохая новость в том, что после этого открытого письма на предприятии — мы очень надеялись и верили, что сядем за стол переговоров — началось реальное противодействие, запугивание, направленное против членства в профсоюзе. Были нарушены права профсоюзов, а также права работников на объединение», — пояснила руководитель организации Кристине Рапа.

Работников призывают «тщательно взвесить» членство в профсоюзе

В письме, отправленном руководителю Latvijas Valsts meži Петерису Путниньшу в начале марта, упоминается, что на собрании сотрудников член правления Инга Вагеле назвала профсоюз «пережитком советской эпохи» и призвала всех тщательно взвесить необходимость присоединения к меньшинству, которое «хочет остановить прогресс». В тот же день руководитель отдела планирования лесного хозяйства Алдис Лагановскис якобы призвал сотрудников «тщательно обдумать» вопрос о возможном членстве в профсоюзе, якобы пригрозив, что «все можно будет отследить».

«Этот случай, честно говоря, меня потряс. Если бы мы открыли сайт Latvijas Valsts meži и прочитали бы об их ценностях, политике и все декларации, которые там опубликованы, — как отношение к сотрудникам, так и к работникам и окружающей среде, то сложилось бы впечатление, что это прекрасная компания, с которой мы вполне можем конструктивно сотрудничать, и все для нас будет сделано на самом высоком уровне», — сказала Рапа.

Нарушая права профсоюза, компания также не соблюдает правила сертификации.

«Покупателю, который покупает древесину у Latvijas valsts meži — промышленнику — важно, чтобы он получал древесину с этим сертификатом, потому что для него это важно дальше на рынке. Этот сертификат подтверждает определенный уровень социальной ответственности, что таких-то нарушений там не происходит, что все требования — и социальные, и экономические, и экологические — выполняются. Я думаю, что для отрасли будет большой потерей, если у Latvijas valsts meži вдруг не будет сертификата. Это будет очень плохо», — отметила Рапа.

На предприятии обвинения отрицают

«Я считаю подобные заявления более чем некорректными», — заявил представитель LVM Томас Котович.

Он отметил, что руководство компании неоднократно разъясняло суть реформы своим подчиненным, отвечая на все вопросы. Кроме того, информация об изменениях доступна каждому сотруднику.

«Конечно, кто-то всегда может почувствовать, как и в любом процессе, что ему нужно больше информации или что-то непонятно. Это совершенно нормально. По-моему, это совершенно естественная человеческая реакция, потому что люди обычно не хотят перемен, но перемены необходимы. Жизнь диктует это. Я не думаю, что у сотрудников есть повод для беспокойства. Я абсолютно убежден, что все те сотрудники, которые хорошо и честно работают и выполняют свои должностные обязанности, имеют возможность остаться в компании и, во многих случаях, найти еще лучшую, более интересную работу», — сказал Котович.

Он отвергает возможность запугивания сотрудников.

«Я постоянно встречаюсь с разными сотрудниками компании. Я не встречал никого, кого бы запугивали. Если есть какие-либо факты, указывающие на что-то подобное, то, пожалуйста, пришлите эти факты нам. Мы обязательно их рассмотрим и оценим», — подчеркнул представитель компании. Котович сказал, что не читал письмо, отправленное сотрудниками председателю Latvijas Valsts meži Петерису Путниньшу.

Министерство еще не «углубилось» в вопрос

Акционер компании — Министерство земледелия — до вчерашнего дня ждало объяснений от Latvijas Valsts meži. Сообщается, что государственный секретарь Гирт Круминьш узнал о возможной проблеме только на прошлой неделе, хотя профсоюз проинформировал министерство еще в конце февраля. Латвийское радио показало Круминьшу письмо, адресованное министерству, и очень формальный ответ на него.

Гирт Круминьш: «Вероятно, я тогда был в отпуске».

Виктор Демидов: «[Ответное письмо подписал] исполняющий обязанности госсекретаря Шноре. Он вам ничего не сказал?»

Гирт Круминьш: «Я был в отпуске, и возникло много вопросов. Возможно, я не успел пока углубиться, но второе письмо пришло через некоторое время».

Круминьш обещает реформировать компанию максимально эффективно.

«Если мы сокращаем функцию, то, конечно, мы ее отслеживаем и смотрим, сокращаем ли мы ее или предлагаем другие обязанности, почему мы это делаем, какая экономия получается. Все это должно быть обосновано и объяснено, а также основано на критериях», — подчеркнул Круминьш.

Хотя профсоюз предупреждает, что предприятие может лишиться ценного сертификата, Круминьш не видит такого риска.

«Я думаю, что это преувеличение, потому что мы получили письмо от Европейской лесной организации [Европейской федерации строителей и деревообработчиков] с рекомендацией начать диалог. Речь не идет о том, чтобы забрать сертификат. Но, конечно, я, как держатель капитала, должен за этим следить, потому что тогда это будет большая угроза», — подчеркнул Круминьш.

Руководство и совет Latvijas Valsts meži вместе со своими работниками, профсоюзом, Министерством земледелия и Бюро омбудсмена планируют сесть за стол переговоров в понедельник.

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