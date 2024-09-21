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Продукты в Латвии самые дорогие в Балтии. К сожалению, это нужно признать: эксперт (3)

TV24 21 сентября, 2024 09:21

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При исследовании цен на продукты питания в продовольственных магазинах стран Балтии, как Латвия в сравнении с ценами в тех же магазинах в двух других странах с точки зрения наличия дешевых продуктов питания? На этот вопрос в программе TV24 «Dienas personība» ответила заведующая отделом продвижения сельскохозяйственного рынка Института сельскохозяйственных ресурсов и экономики Ингуна Гулбе.

«Оценивая цены в продуктовых сетях стран Балтии, к сожалению, приходится констатировать, что в последнее время в Латвии цены дороже, чем в Литве. В Эстонии цены аналогичны нашим, хотя там более высокий НДС на продукты питания", - признает Гулбе.

В качестве одной из причин, почему продукты питания в Латвии дороже, Гулбе объясняет, что у нас не так много конкуренции в нашей группе сетевых супермаркетов, а маленьким сетям и магазинам трудно конкурировать с крупными, что является одной из причин, по которым цены на продукты питания в Латвии дороже – нет настоящей конкуренция.

«Что интересно. Если сравнить сеть Lild во всех трех странах Балтии, то цены в Латвии выше — магазин адаптируется к общей ситуации на местном рынке», — признает эксперт.

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Комментарии (3) 18 реакций
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"Власть, да и правоохранительные органы трудно заподозрить в непоследовательности. Вот судите сами. Проект Rail Baltica провалился, было нарушено, кажется, все, что можно было нарушить, но виновных нет и вряд ли появятся. Ну разве что найдут какого-то стрелочника.  С основного капитала национальной авиакомпании airBaltic списали более полумиллиарда евро и, конечно, же виновных нет и вообще, как нас уверяют власти, списали те деньги, которые все равно уже истрачены, - пишет член "Стабильтности!" Андрей Козлов. 

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Важно 18:13

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В Вентспилсе вдоль учебных заведений прогуливался нетрезвый человек с оружием в руках. Как только его заметили, сразу же была вызвана полиция. Стражи правопорядка среагировали оперативно и задержали подозрительного субъекта. Но школьники до сих пор переживают по поводу увиденного, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

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«Пойти преподавать — это очень отчаянный поступок»: директор школы (3)

Важно 18:10

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Хватает ли учителей? Это традиционный вопрос руководителям департаментов образования перед началом учебного года. В Даугавпилсе признают: заполнить вакансии учителей в школах не так просто, но пока справляются. Кадрового провала нет, и дети не остаются без знаний. И хотя многие потенциальные преподаватели уходят в другие сферы, есть и исключения — когда люди, наоборот, меняют профессию, делая осознанный выбор в пользу педагогики, сообщает Латвийское радио 4.

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Бизнес 18:02

Бизнес 3 комментариев

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Семь самоуправлений смогут оплатить так называемую «службу нянечек», используя средства ЕС. Родители, поручая ребенка сертифицированной нянечке, должны будут платить только за питание. Такая возможность будет в Лиепае, Елгаве, Риге, а также Южнокурземском, Кекавском, Марупском и Ропажском краях, сообщает LSM+ со ссылкой на TV Kurzeme.

Читать