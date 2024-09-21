«Оценивая цены в продуктовых сетях стран Балтии, к сожалению, приходится констатировать, что в последнее время в Латвии цены дороже, чем в Литве. В Эстонии цены аналогичны нашим, хотя там более высокий НДС на продукты питания", - признает Гулбе.

В качестве одной из причин, почему продукты питания в Латвии дороже, Гулбе объясняет, что у нас не так много конкуренции в нашей группе сетевых супермаркетов, а маленьким сетям и магазинам трудно конкурировать с крупными, что является одной из причин, по которым цены на продукты питания в Латвии дороже – нет настоящей конкуренция.

«Что интересно. Если сравнить сеть Lild во всех трех странах Балтии, то цены в Латвии выше — магазин адаптируется к общей ситуации на местном рынке», — признает эксперт.