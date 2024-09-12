Проблема не в отсутствии коммуникации, а в отсутствии обороны: Лемберг тоже высказался о дроне

«Итак, проблема в коммуникации! Проблема не в том, что боевой беспилотник залетел на 100 километров в воздушное пространство Латвии и НАТО. Я думаю, что проблема в том, что беспилотник не был сбит НАТО», - говорит он.

«Не плохая связь, а отсутствие обороны. Главная проблема - это болтовня об обороне без каких-либо действий. Может быть, вы все-таки начнете работать там, в Риге?» спрашивает он.