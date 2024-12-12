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Инвестор рижского колеса обозрения — россиянин, состоявший в санкционном списке: Ir

Редакция PRESS 12 декабря, 2024 11:50

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Инвестором амбициозного проекта по строительству колеса обозрения в Риге, а также фактическим выгодополучателем, является уроженец России Рустам Гильфанов. Он контролирует оператора панорамного колеса через свою компанию, зарегистрированную на Мальте. И хотя на первый взгляд проект выглядит как инициативы с благими намерениями, за ним скрывается много вопросов и нюансов. Так, например, Рустам Гильфанов когда-то оказался в украинском санкционном списке — это шокирующая деталь, о которой сообщает журнал Ir.

Проект реализуется латвийской компанией RPR Operators, которую ранее основал Дмитрий Успенский. Однако, на сегодняшний день все ключевые рычаги управления, а значит, и прибыль, принадлежат именно Гильфанову.

Он владеет 55% акций этой фирмы через свою зарегистрированную на Мальте компанию Racoonstruction Holding Limited. Остальная доля распределена между Дмитрием Успенским, Дарьей Успенской и Анатолием Предкель. Но это ещё не все. Летом этого года RPR Operators зарегистрировала целых три коммерческих залога на сумму 4,7 миллиона евро в пользу кипрской компании Besterry Management Ltd, владельцем которой является сам Гильфанов. Эти залоги касаются имущества компании, и, судя по всему, они служат обеспечением для кредита, который мог быть выдан на реализацию проекта.

Таким образом, возникает ощущение, что вся структура, включая залоги и доли, была построена с расчетом на гибкость — кредитная схема позволяет направить иск против любого из трех залогодателей. Это порождает ещё больше вопросов о том, насколько чистыми могут быть намерения всех участников.

Интересно, что несколько лет назад Рустам Гильфанов и его младший брат Роман были внесены в санкционный список Украины, однако эта мера сейчас утратила силу.

Важно отметить, что Рижская дума заключила с компанией RPR Operators долгосрочный контракт, по которому фирма обязана ежегодно платить за аренду территории, где будет установлено колесо обозрения, сумму в 24 500 евро. Но перед нами открывается целая сеть финансовых операций и залогов, которая заслуживает тщательного внимания.

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