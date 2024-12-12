Обиделся и трубку не берёт: Кариньш не отвечает на звонки Силини, которую называл «своей правой рукой»

С момента объявления прошло уже пять дней, а премьер-министр до сих пор не обсудил с Кариньшем свое решение и обвинения.

О своем решении Кариньш сообщил на сайте микроблогов «X», выразив мнение, что «сокращение будущих пенсионных взносов и серьезное повышение налога на накопителей капитала - грубая ошибка». Критикуемые Кариньшем планы были представлены правительством «Нового единства» (СП) при планировании бюджета на следующий год.

А когда Кришьянис Кариньш был премьер-министром, он называл Эвику Силиню своей «правой рукой».

Кариньш был связан с «Единством» с момента его основания. Он был одним из основателей предшественницы «Единства», партии «Новое время». Представляя эти партии, Кариньш занимал несколько министерских постов и несколько раз избирался в Сейм и Европейский парламент (ЕП).

В начале этого года Кариньш подал в отставку с поста министра иностранных дел на фоне скандала с авиаперелетами. После этого он недолго работал депутатом парламента, а в августе ушел из политики и в сентябре присоединился к консалтинговой компании Kreab, специализирующейся на стратегических коммуникациях. В Kreab Карыньш является старшим советником, консультируя клиентов по вопросам геополитики, политики Европейского союза и другим политическим вопросам.