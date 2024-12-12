Акела промахнулся: речь идёт о том, кто будет рулить Латвией. Подоплёка выборов президента БЛ

«Единство» - это партия, которая с марта 2009 года является главным игроком в латвийском политическом футболе, как и на протяжении многих лет в португальском футболе, был Криштиану Роланду. Тот факт, что время от времени «Единство» проводит более слабые сезоны, не меняет сути дела. Вот уже 15 лет это Акела из латвийской "Книги джунглей".

За эти 15 лет «Единство» задело всех игроков, находящихся на поле в данный момент. Как в легендарном «Восточном экспрессе» Агаты Кристи, где у каждого пассажира скоростного поезда есть мотив вонзить кинжал в тело ненавистного Рэтчета. Точно так же у каждой партии в парламенте есть причина отомстить «Единству». Даже у Прогрессивных", якобы ближайших союзников на данный момент». «Предположительно», потому что кто они такие после дворцового переворота в Рижской думе (РД) и неприкрытых нападок на министра транспорта Каспара Бришкенса?

«Общественные защитники «Единства» могут сколько угодно оправдываться, но нельзя отрицать тот факт, что наша ведущая партия продемонстрировала вопиющее отсутствие лидерства в вопросе о президенте БЛ. Логика любой игры непреложна. Если одна команда перекатывает мяч на своей половине поля, как на тренировке, и не собирается идти в атаку, то другая - должна атаковать. «Непростительная пассивность «Единства» привела к тому, что Союз зеленых и крестьян (СЗК) перехватил инициативу и выдвинул своего кандидата.

Тот факт, что за несколько часов до окончания срока выдвижения кандидатов «Единство» решило все-таки поддержать действующего председателя БЛ, означает, что оно также должно взять на себя основную ответственность за ситуацию в коалиции. Как должен был поступить в этой ситуации СЗК? Сказать: хорошо, ради стабильности коалиции мы снимаем свою кандидатуру и идем на уступки «Единству» и «Прогрессивным»? Как бы это выглядело с политической точки зрения? Как можно было бы объявить такой проигрыш победой? Ни в коем случае.

Игра начинается с центра поля

Каковы цели, мотивы и желаемый результат различных политических сил на данный момент? «Объединенный список» не скрывает своего желания вернуться в правительство и занять место за „большим“ столом. В то же время не стоит забывать, что у ОС довольно пестрый состав, нет четкого лидера и слабая общая идентичность. Некоторые политики переоценивают свою роль в латвийской политике, и нельзя сказать, что у них есть политическое будущее, если они не смогут вернуться на лошадь в этом парламентском сроке.

У Национального объединения (НО) гораздо более стабильный электорат. У него есть своя идеологическая база, и он может оставаться в оппозиции в эти «трудные времена», не опасаясь исчезнуть на свалке истории.

СЗК смотрит дальше в будущее. С одной стороны, есть желание наконец-то снова оказаться на вершине и возглавить правительство, но с другой - может, не стоит торопиться? Их потенциальный глава правительства еще молод и успеет посидеть в кресле премьер-министра. Но нельзя и паузу передержать. Все еще помнят нашумевшую проволочку с политическим восхождением Ингуны Судрабы, которая имела катастрофические последствия для ее карьеры.

Но если СЗК покажет, что не жаждет власти, это может выглядеть как излишняя скромность. Готовность вечно играть роль второго плана и укреплять такой образ в сознании масс. После этого измениться крайне сложно. Достаточно взглянуть на тот же НО с неизменной брюссельской «табуреткой»/исключением в качестве кандидата в премьер-министры.

"Прогрессивные" также стоят перед сложным выбором. В случае падения правительства Эвицы Силиня они являются наиболее вероятными кандидатами на вылет из нового правительства. В то же время, с политической (а не экономической) точки зрения, пребывание в правительстве, где они оказываются в роли «мальчиков для битья», не дает им никаких преимуществ. Их главная задача на данный момент - вернуть себе власть в Риге или хотя бы вернуться в коалицию РД.

А что же само «Единство»? Лидер фракции Эдмунд Юревичс может спорить сколько угодно, он не может отрицать очевидного. «До последнего момента «Единство» не выдвигало кандидата, никого не поддерживало и ждало неизвестно чего. Никто в «Единстве» не может сказать, чего именно. Как можно забить гол, даже не перейдя в атаку, они не объясняют. Вместо этого они повторяют монотонную мантру: «Мы по-прежнему считаем, что для коалиции было бы лучше иметь единого кандидата». Возможно, вы уже верите в это, но что именно вы сделали для того, чтобы это было так?

«Эра Единства» подходит к концу

Судя по всему, план самопровозглашенных стратегов «Единства» был прост. Пусть СЗК выдвинет своего кандидата, который не пользуется популярностью и в «приличном» обществе. Он, конечно, не наберет нужный 51 голос, но и действующий президент не получит большинства. Но если никто не победит, то мы выставим своего человека. Затем, «со второго захода», коалиция избирает того, кого выбрало «Единство». Так называемый "сценарий Левитса".

Был ли это план или нет, не имеет значения, потому что все, внезапно почувствовав слабость «Единства», решили не только перечеркнуть примитивный план «Единства», но и «укусить» его. Внезапно появилась возможность отомстить за все прошлые обиды. Реальные или мнимые - это уже не важно. Главное, что такая возможность есть.

Еще несколько дней назад казалось, что у кандидата от СЗК шансы весьма невелики. Ему пришлось бы поддержать ОС, члены которого в свое время со скандалом покинули СЗК, и между двумя политическими силами до сих пор кипит неприязнь. Если до недавнего времени ОС жаждала вернуться в правительство любой ценой, то теперь предполагалось, что ОС будет делать все, что скажет "Единство", от благосклонности которого во многом зависело будущее ОС.

Но бестактная атака премьер-министра на Эдварда Смилтенса, видимо, стала последней каплей, заставившей членов ОС понять: мы можем сколько угодно кланяться «Единству», это все равно не принесет нам пользы. "Стратегия слабости" не работает. Мы можем сломать игру только с позиции силы. Вместе с НО, поддерживая кандидата от ЗЗС, мы можем подорвать авторитет "Единства". Если нам удастся сокрушить этого «гиганта на шатких ногах», то это будет желанный шанс вернуться за «большой стол».

Хотя выборы президента БЛ по сценарию СЗК еще не означают смены правительства и коалиции, это будет достаточно сильным сигналом того, что баланс сил на латвийской политической арене кардинально изменился. Учитывая общую политическую ситуацию, это может быть признаком того, что нынешняя коалиция исчерпала свои ресурсы и следует подумать о создании новой. Это также говорит о том, что 15-летняя эра «Единства» если не навсегда, то, по крайней мере, до тех пор, пока в «Единстве» не появятся новые, перспективные лидеры. Пока что таких лидеров не видно. Это дает возможность лидерам других команд занять место промахнувшегося Акелы.