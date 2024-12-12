Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 12. Декабря Завтра: Iveta, Otilija

Обиделся и трубку не берёт: Кариньш не отвечает на звонки Силини, которую называл «своей правой рукой»

Neatkarīgā Rīta Avīze 12 декабря, 2024 10:22

Важно 0 комментариев

LETA

После громкого заявления Кришьяниса Кариньша о разочаровании в политике «Единства» и выходе из правления партии премьер-министр Эвика Силиня позвонила ему, но он не взял трубку, сообщила Э. Силиня в программе LTV «Dienas jautājumi».

С момента объявления прошло уже пять дней, а премьер-министр до сих пор не обсудил с Кариньшем свое решение и обвинения.

О своем решении Кариньш сообщил на сайте микроблогов «X», выразив мнение, что «сокращение будущих пенсионных взносов и серьезное повышение налога на накопителей капитала - грубая ошибка». Критикуемые Кариньшем планы были представлены правительством «Нового единства» (СП) при планировании бюджета на следующий год.

А когда Кришьянис Кариньш был премьер-министром, он называл Эвику Силиню своей «правой рукой».

Кариньш был связан с «Единством» с момента его основания. Он был одним из основателей предшественницы «Единства», партии «Новое время». Представляя эти партии, Кариньш занимал несколько министерских постов и несколько раз избирался в Сейм и Европейский парламент (ЕП).

В начале этого года Кариньш подал в отставку с поста министра иностранных дел на фоне скандала с авиаперелетами. После этого он недолго работал депутатом парламента, а в августе ушел из политики и в сентябре присоединился к консалтинговой компании Kreab, специализирующейся на стратегических коммуникациях. В Kreab Карыньш является старшим советником, консультируя клиентов по вопросам геополитики, политики Европейского союза и другим политическим вопросам.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 1 реакций
Комментарии (0) 1 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Шольц: Звонок Путину был неприятным, но готов его повторить

Мир 12:53

Мир 0 комментариев

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) открыт для дальнейшего диалога с Кремлем, несмотря на критику, звучавшую в его адрес после недавнего телефонного звонка президенту РФ Владимиру Путину. Разговор с Путиным был неприятным, но он готов его повторить, заявил Шольц в эфире телеканала RTL в среду, 11 декабря.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) открыт для дальнейшего диалога с Кремлем, несмотря на критику, звучавшую в его адрес после недавнего телефонного звонка президенту РФ Владимиру Путину. Разговор с Путиным был неприятным, но он готов его повторить, заявил Шольц в эфире телеканала RTL в среду, 11 декабря.

Читать
Загрузка

Конец халяве? NEPLP получил полномочия ограничивать в Латвии работу сайтов с пиратским контентом

Важно 12:17

Важно 0 комментариев

Сегодня в окончательном чтении Сейм поддержал поправки к закону об авторских правах, наделяющие Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP, НСЭСМИ) полномочиями на ограничение пиратских веб-сайтов, нелегально предлагающих кинофильмы, музыку и другие авторские работы.

Сегодня в окончательном чтении Сейм поддержал поправки к закону об авторских правах, наделяющие Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP, НСЭСМИ) полномочиями на ограничение пиратских веб-сайтов, нелегально предлагающих кинофильмы, музыку и другие авторские работы.

Читать

Небожители не извиняются? Вейдемане опросила чиновников — должна ли Силиня ответить за свои слова Смилтенсу?

Важно 12:07

Важно 0 комментариев

««Не зарывайся, а то как бы не вытошнило!" – эта яркая фраза премьера Эвики Силини, брошенная в адрес депутата Эдварда Смилтенса, теперь будет тащиться за нею как кусок грядной веревки. Это можно было бы изменить, если бы наша небожительница вспомнила, что после такой некрасивой фразы неплохо было бы извиниться. Это должно было произойти само собой», - пишет в «Неаткариге» публицист Элита Вейдемане, которая решила уточнить, когда же премьер планирует извиниться.  

««Не зарывайся, а то как бы не вытошнило!" – эта яркая фраза премьера Эвики Силини, брошенная в адрес депутата Эдварда Смилтенса, теперь будет тащиться за нею как кусок грядной веревки. Это можно было бы изменить, если бы наша небожительница вспомнила, что после такой некрасивой фразы неплохо было бы извиниться. Это должно было произойти само собой», - пишет в «Неаткариге» публицист Элита Вейдемане, которая решила уточнить, когда же премьер планирует извиниться.  

Читать

Жителя Кулдигского района арестовали за убийство кошки чугунной сковородкой

ЧП и криминал 12:05

ЧП и криминал 0 комментариев

Госполиция арестовала жителя Кулдигского района за убийство кошки, сообщила представитель Госполиции Мадара Шершнёва.

Госполиция арестовала жителя Кулдигского района за убийство кошки, сообщила представитель Госполиции Мадара Шершнёва.

Читать

Акела промахнулся: речь идёт о том, кто будет рулить Латвией. Подоплёка выборов президента БЛ

Важно 12:05

Важно 0 комментариев

"Каким бы ограниченным ни было влияние Банка Латвии (БЛ) на монетарную политику еврозоны, президент БЛ продолжает играть важную роль в экономическом, финансовом и банковском развитии нашей страны. Поэтому к выбору наших политиков - кому доверить этот важный пост, когда 21 декабря этого года истечет срок полномочий нынешнего президента Банка Латвии Мартиньша Казакса, - нужно отнестись со всей серьезностью, - пишет Бен Латковскис в "Неаткариге".

"Каким бы ограниченным ни было влияние Банка Латвии (БЛ) на монетарную политику еврозоны, президент БЛ продолжает играть важную роль в экономическом, финансовом и банковском развитии нашей страны. Поэтому к выбору наших политиков - кому доверить этот важный пост, когда 21 декабря этого года истечет срок полномочий нынешнего президента Банка Латвии Мартиньша Казакса, - нужно отнестись со всей серьезностью, - пишет Бен Латковскис в "Неаткариге".

Читать

В Латвию залетел российский самолет — почему не сбили: латвийцы в шоке (а он и не влетал: ДОПОЛНЕНО)

Выбор редакции 11:52

Выбор редакции 0 комментариев

Сегодня днем, 11 декабря, на территорию Латвии залетел самолет МЧС России. Об этом написала в Фейсбуке жительница ЛР и поделилась снимком с Fligtradar24.

Сегодня днем, 11 декабря, на территорию Латвии залетел самолет МЧС России. Об этом написала в Фейсбуке жительница ЛР и поделилась снимком с Fligtradar24.

Читать

Инвестор рижского колеса обозрения — россиянин, состоявший в санкционном списке: Ir

Важно 11:50

Важно 0 комментариев

Инвестором амбициозного проекта по строительству колеса обозрения в Риге, а также фактическим выгодополучателем, является уроженец России Рустам Гильфанов. Он контролирует оператора панорамного колеса через свою компанию, зарегистрированную на Мальте. И хотя на первый взгляд проект выглядит как инициативы с благими намерениями, за ним скрывается много вопросов и нюансов. Так, например, Рустам Гильфанов когда-то оказался в украинском санкционном списке — это шокирующая деталь, о которой сообщает журнал Ir.

Инвестором амбициозного проекта по строительству колеса обозрения в Риге, а также фактическим выгодополучателем, является уроженец России Рустам Гильфанов. Он контролирует оператора панорамного колеса через свою компанию, зарегистрированную на Мальте. И хотя на первый взгляд проект выглядит как инициативы с благими намерениями, за ним скрывается много вопросов и нюансов. Так, например, Рустам Гильфанов когда-то оказался в украинском санкционном списке — это шокирующая деталь, о которой сообщает журнал Ir.

Читать